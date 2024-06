Apple chystá revoluci! iPhony mají dostat vyměnitelná záda s různými funkcemi

Náhled do toho, co společnost Apple chystá, můžeme často získat studiem jejích nejnovějších patentů. Je však pokaždé třeba mít na paměti, že podaný patent ještě nezaručuje, že společnost danou technologii skutečně použije. Nedávno si cupertinská společnost nechala patentovat zajímavý koncept, který by uživatelům iPhonů umožnil vyměňovat zadní panel za jiný s různými funkcemi.

Například pomocí magnetů umožňujících připojení MagSafe příslušenství k modelům iPhone 12 a novějším by bylo možné odebrat stávající zadní panel a nahradit jej panelem s lepšími reproduktory nebo dokonce senzorem pro diabetiky. Tento senzor by umožnil vložit testovací proužek s kapkou krve a odečíst aktuální hladinu cukru v krvi. V patentové přihlášce Apple uvádí: „Doplňkovým subsystémem může být zařízení pro testování hladiny cukru v krvi a může obsahovat mechanismus pro odběr vzorků krve (např. na papírových testovacích proužcích).“ Náhradní zadní panel by mohl také sloužit jako ochrana před následky pádu a nahradit tak klasické pouzdro. Panel by mohl být silnější a mít vystupující boční hrany, které by při pádu na rovný povrch tlumily náraz. Mezi další možnosti využití patří přidání „náhradních baterií, fyziologických senzorů a/nebo zdravotních monitorovacích zařízení, kamer, pomocných displejů a podobně.“

Pokud by zadní panel obsahoval další kamery, mohl by podle patentové přihlášky být jeho součástí „objektiv, obrazový snímač a související elektroniku pro usnadnění snímání obrazu“. Další zajímavou možností je zadní panel s dotykovým displejem, ať už s vysoce rozlišovacím barevným nebo s monochromatickým displejem s nižším rozlišením. Jak již bylo řečeno, podání patentové přihlášky ještě nezaručuje její schválení ani uvedení do praxe. V loňském roce bylo Applu uděleno 2 536 patentů v USA, což je nárůst oproti 676 patentům, uděleným v roce 2011.