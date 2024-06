Apple už má jasno v tom, jak bude vypadat jeho první ohebný iPhone!

Příchod prvního ohebného produktu z dílny Applu vyhlíží mnozí jablíčkáři čím dál tím intenzivněji, na čemž mají lví podíl i informace, které dnes a denně na konto prvních „jablečných skládaček“ unikají. S velmi zajímavými zprávami přišel před pár hodinami i spolehlivý analytik Jeff Pu, jehož zdroje se dlouhodobě ukazují jako jedny z nejpřesnějších.

Puovy zdroje přišly tentokrát s tím, že má Apple již jasno o finálním designu prvního ohebného iPhonu. Ten se má dočkat, 7,9“ displeje, který bude po celé jeho vnější straně. Designově by tedy měl telefon připomínat spíš Huawei Mate Xs2, nežli skládačky od Samsungu ve formě Foldu a Flipu. Vnitřní strana pak bude osazena jako již tradičně fotoaparáty, LED bleskem a dost možná i dalšími prvky, které kvůli ohebnému displeji na jedné straně jinam nasadit nepůjde. Řeč je třeba o MagSafe prstenci pro bezdrátové nabíjení, které je mezi uživateli velmi oblíbené a tak si lze jen stěží představit, že by jej zde Apple vynechal. Co se pak týče představení, jako poměrně reálný termín se dle Pua jeví rok 2026, avšak vyloučit bohužel stále nelze ani jakýkoliv odklad.