Niceboy začal prodávat platební prsten!

Komerční sdělení: To, o čem jsme vás relativně nedávno informovali na našem magazínu, se nyní konečně stává realitou. Řeč je konkrétně o platebním prstenu Niceboy ONE, do kterého lze „nahrát“ platební kartu mBank a následně skrze něj platit. Pokud jste tedy klienty této banky i vy a chcete si vyzkoušet netradiční, avšak přesto velmi jednoduchý způsob placení, máte nyní možnost. Prsten je totiž v prodeji za 1999 Kč.

Platební prsten Niceboy ONE přináší revoluční způsob placení s řadou výhod. Svou platební kartu jednoduše vložíte do prstenu v mobilní aplikaci Niceboy Pay. S prstenem nemusíte mít obavy z okopírování, jako je tomu u platebních karet. Při ztrátě jednoduše v mobilní aplikaci kartu z prstenu odstraníte. A oproti mobilnímu telefonu prsten Niceboy ONE není potřeba vůbec nabíjet. Navíc s ním můžete vyrazit kamkoliv a podnikat opravdu cokoliv. Je totiž vyrobený z kvalitní zirkonové keramiky, díky které je vodotěsný a odolný vůči poškrábání.

„Ve spolupráci s mBank a Mastercard vám Niceboy přináší nejpohodlnější variantu placení, kterou máte vždy po ruce! Zaplaťte jednoduše přiložením prstenu Niceboy ONE k terminálu. Již nemusíte přemýšlet, jestli u sebe máte telefon či kartu. Sportujte, cestujte, zkrátka užívejte si váš den svobodně a bez omezení! Vždyť život může být tak snadný a stylový. It’s your day!,“ popisuje Niceboy svou novinku.

A jak vše funguje? Naprosto jednoduše. Aplikace Niceboy Pay vám umožňuje bezpečně spárovat platební kartu s prstenem Niceboy ONE. Propojení prstenu s aplikací pomocí technologie NFC je rychlé a jednoduché. Aplikace je zdarma a dostupná pro oba hlavní operační systémy – Android i iOS. Potom už snadno zaplatíte všude tam, kde uvidíte symbol bezkontaktních plateb – doma i v zahraničí.

Dalším pozitivem prstenu je jeho odolnost a design. Niceboy ONE je vyroben z kvalitní a elegantní zirkonové keramiky, která garantuje dlouhou životnost. Díky své odolnosti vůči poškrábání si prsten zachovává luxusní vzhled i při každodenním nošení.Vyberte si svůj platební prsten Niceboy ONE ze třech designových variant – bílé s lesklým provedením a černé s lesklým nebo broušeným provedením.

