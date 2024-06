Volání z iPhonů bude díky této nenápadné novince v iOS 18 ještě snažší!

iOS 18 se netočí jen kolem přepracovaného ovládacího centra, Apple Intelligence či přepracované aplikace Mail. Apple do něj totiž ukryl i spoustu drobností, které dokáží používání iPhonu jako takového velmi solidně usnadnit. Jednou z těchto drobností je i přidání podpory vytáčení T9 pro telefonní hovory, díky čemuž tak bude možné kontakty uložené ve vašem telefonu najít rychleji než nyní.

Pokud jste první mobilní telefon dostali do rukou dejme tomu před nějakými 20 lety, s klávesnicí T9 jste se zcela určitě setkali. Pro mladší čtenáře jen připomeneme, že se jedná o prediktivní klávesovou technologii, která na mobily dorazily na konci 90. let ve snaze usnadnit z nich psaní textových zpráv. Na číselném tlačítku mobilu (konkrétně na číslech 2 až 9) tedy byly tehdy i písmena, přičemž aby byla napsána, bylo nutné danou klávesu několikrát zmáčknout. Když tedy byly například na tlačítku 2 namapována písmena ABC, abyste napsali C, bylo třeba toto tlačítko zmáčknout třikrát. A právě obdoba T9 míří nyní do telefonní aplikace na iPhone.

Její využití bude naprosto jednoduché. Na virtuálních tlačítkách jsou již nyní namapována písmena, která s příchodem iOS 18 začnou fungovat v rámci vyhledávání. Namísto několikanásobného stisku jednoho čísla ale bude nově stačit jen stisknout ta čísla, na kterých jsou namapována písmena, která obsahuje jméno hledaného kontaktu. Pokud tedy budete chtít najít rychle číslo vaší maminky, kterou máte v telefonu uloženou jako maminka či mamka, bude stačit v číselníku naklepat čísla 6-2-6, jelikož je na nich namapováno M,N,O – A,B,C – M,N,O a kontakty, které obsahují ve jméně tato písmena, vám budou v aplikaci nabídnuta. Hledání kontaktů přímo přes číselník by se tedy mělo celkově zrychlit, což je rozhodně pozitivní zpráva.