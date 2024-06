Apple vydal nový firmware pro Magic Mouse a Trackpad. Nikdo ale neví, pro koho vlastně je

Mysleli jste si, že je aktualizace firmwaru Apple produktů procházka růžovou zahradou? Ne tak docela. Zatímco u iPhonů, Apple Watch či třeba Maců jde vše jednoduše, u AirPods či AirTagů se naopak musíte zpravidla obrnit trpělivostí, jelikož je vše zautomatizované a leckdy ani „babské rady“ na uspíšení nepomohou. A pak jsou tu Magic periferie k Macům, které jsou případem samy pro sebe.

Už toto pondělí vydal Apple nový firmware pro Magic Mouse a Magic Trackpad, konkrétně pak s označením 3.1.1. Háček je však v tom, že nikdo vlastně tak úplně neví, jak na něj tyto Magic periferie aktualizovat. Apple totiž o postupu jejich aktualizace mlčí a to až tak, že mezi stovkami či možná tisíci návodů na zprovoznění nejrůznějších funkcí návod na aktualizaci firmwaru Magic periferií zcela chybí. Víceméně jisté je však jedno – na pozadí aktualizace neprobíhá a po propojení Macu s Magic Mouse či Trackpadem skrze kabel taktéž ne. Vyplývá to alespoň ze slov mnoha jablíčkářů, kteří již mají tyto doplňky dlouhé roky, avšak firmware v nich je i pro mnoha kabelových propojeních s Macy stále stejný. To můžu ostatně potvrdit i z vlastní zkušenosti, kdy jsem si Magic Trackpad pořídil v roce 2021, avšak doposud v něm běží firmware s označením 1.9.2.

Co přesně může nová verze firmware v těchto periferiích přinášet můžeme v současnosti taktéž jen hádat, protože Apple s žádnými bližšími informacemi nepřišel. Vzhledem k tomu, že jej zřejmě nelze uživatelsky nahrát do stávajících periferií, je však pravděpodobné, že nic zásadního například ve formě naléhavé opravy či čehokoliv podobného nepřináší. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se pak zdá to, že jej Apple zkrátka jen „revydal“ například kvůli potřebě zlepšit orientaci ve značení či čemukoliv podobnému s tím, že jej bude nahrávat do nových Magic periferií – tedy těch, které začnou jeho fabriky chrlit v nejbližší době.