Apple stále nabízí více než 10 produktů s Lightning konektorem

Během minulého týdne Apple zcela opustil v rámci iPadů Lightning konektor a všechny iPady nyní využívají USB-C port k nabíjení a synchronizaci dat. Zdaleka to však neznamená, že si již v rámci ekosystému vystačíte pouze s USB-C kabelem. Apple má před sebou stále ještě poměrně dlouhou cestu, během které bude muset změnit port v dalších zařízeních a to nejen v těch, které se logicky přestanou již brzy prodávat, tedy v iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 a iPhone SE, ale také v zařízeních, která jsou na trhu dlouhodobě.

Řeč je konkrétně o následujících produktech, které Apple ještě stále nabízí pouze s Lightning konektorem a jiná možnost jak je nabíjet není k dispozici.

Druhá a třetí generace AirPods

AirPods Max

První generace Apple Pencil

Magic Keyboard

Magic Mouse

Magic Trackpad

Celkem tak musí Apple přejít u dalších sedmi produktů na USB-C s tím, že u iPhone 14 (Plus), iPhone 13 a iPhone SE se s přechodem samozřejmě počítat nedá, protože Apple dříve než by přecházel na USB-C ukončí jejich prodej. Lighnting konektor se do ekosystému Applu dostal poprvé v roce 2012 společně s uvedením iPhone 5, kdy vystřídal do té doby dlouze využívaný 30-pin konektor. Nyní Apple přechází u všech produktů na USB-C a to jednak kvůli tlaku EU, jenž vyžaduje u většiny produktů jenž Apple prodává jednotný USB-C konektor, tak i kvůli tomu, že USB-C je výrazně rychlejší než Lightning a to nejen při přenosu dat, ale také nabíjení.