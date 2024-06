První Macy s M4 dorazí ještě letos! Víme, o jaké modely půjde

Největším překvapením nedávno odhalených iPadů Pro bylo bezesporu jejich osazení čipy Apple M4, kterých se dočkaly jako vůbec první Apple produkty. Podle spolehlivého analytika Rosse Younga však nebude zřejmě trvat příliš dlouho a 4. generace počítačovo-tabletových čipů rodiny Apple Silicon dorazí i do Maců.

Youngovy zdroje tvrdí konkrétně to, že chce Apple dodržet stejný představovací harmonogram Maců jako v loňském roce a první Macy s novou generací čipu tak světu představí na podzim letošního roku. A stejně jako v loňském roce, i tentokrát se má jednat o 14“ a 16“ MacBooky Pro, které budou kromě základního čipu M4 osazeny taktéž čipy M4 Pro a M4 Max. V příštím roce pak dorazí čipy M4 i do dalších Maců, přičemž počítat se s nimi má do všech modelů vyjma iMaců, které dle Applu zřejmě tak časté aktualizace nepotřebují.

Co se týče výkonu, podle benchmarkových měření iPadů Pro přes Geekbench 6 jsou čipy M4 zhruba o 25 % rychlejší v porovnání s čipy M3, pokud jde o vícejaderný výkon. Podobný nárůst proto očekávají analytici i u čipů M4 Pro a M4 Max, byť je samozřejmě možné, že vzhledem k jinému typu operačního systému a jeho optimalizaci bude výkonnostní nárůst ještě zajímavější. Bohužel, budou to zřejmě víceméně jen čipy M4, na které bude Apple u nových Maců lákat. Žádné zásadní upgrady se u nich totiž neočekávají. Ve vývoji jsou sice v současnosti i stroje osazené OLED displeji, nicméně ty dorazí nejdříve v roce 2026.