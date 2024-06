Zamykací obrazovka iPhonů se v iOS 18 dočká dalšího vylepšení, to už teď budí kontroverze

Poté, co Apple loni u iOS 17 přišel se spoustou možností přizpůsobení vzhledu zamykací obrazovky, přichází nyní v iOS 18 s dalším drobným upgradem tohoto prvku. Ten se však zatím jeví jako docela kontroverzní – tedy minimálně podle reakcí, které způsobil na sociálních sítích a v diskuzních fórech.

Do iOS 18 přidal Apple konkrétně možnost nastavit si text do vícebarevné verze, díky čemuž si tak nově připomíná duhu. A právě to je pro mnohé uživatele trnem v oku, jelikož tuto možnost vnímají jako další vstřícný krok směrem k LGBTQ komunitě, která je Apple dle některých čím dál tím víc vyzdvihována, zatímco hetero komunita žádná taková „privilegia“ nemá. Jelikož si však Apple s podobnou kritikou dělá hlavu jen velmi zřídka, je velmi pravděpodobné, že ani tentokrát se nenechá nadávkami na sociálních sítích rozházet – tím spíš, když duhová možnost nastavení písma zamykací obrazovky jím samotným jako jakákoliv podpora LGBTQ prezentována není.