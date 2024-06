Seznam chystá vlastní Messenger!

Jen stěží bychom v České republice hledali někoho, kdo nezná firmu Seznam. Jedná se totiž o provozovatele velmi oblíbeného vyhledávače, ale taktéž například mapové aplikace Mapy.cz, zpravodajského portálu Seznam Zprávy či Novinky a řady dalších projektů. Kdo jiný by se proto měl pustit do vývoje vlastního Messengeru než právě no.

Ano, čtete správně. Tuzemský Seznam provozující vyhledávač seznam.cz se pustil do vývoje vlastního komunikátoru, který zatím interně nazývá Seznam Messenger. Podle dostupných informací by se mělo jednat o českou obdobu Facebook Messengeru či Instagram Directu s tím, že kromě spojení s přáteli či rodinou by měl Seznam Messenger umožňovat komunikaci i s firmami, pravděpodobně pak těmi ze sítě Firmy.cz. Vývoj je sice zatím stále v plném proudu, cílem celého projektu by však mělo být podle vyjádření tiskové mluvčí pro portál lupa.cz jakého udržení uživatele v ekosystému Seznamu jako takového. V současnosti totiž musí komunikovat o tématech, která najdou právě na Seznamu, mimo něj, což je škoda. Vytvoření komunikační platformy by je tak mohlo udržet „v jednom světě“, který by navíc mohl díky propojenosti celého ekosystému nabízet spoustu benefitů.

Kdy přesně ke spuštění Seznam Messengeru či jinak pojmenovaného komunikátoru z dílny Seznamu dojde v tuto chvíli není bohužel jasné. Pokud však Seznam chce, aby mu v tomto směru neujel vlak, je jasné, že na spuštění bude spěchat, aby mohl začít ekosystém zkvalitňovat co možná nejdříve. Dost možná nás tedy od spuštění dělí posledních pár měsíců.