Pejsek ze Seznam.cz aneb příběh nejznámějšího maskota na českém internetu

Když se řekne Seznam.cz, mnozí z nás si jistě „na první dobrou“ vybaví jeho maskota v podobě černo-bílého pejska, který se nebojí „převléci“ podle nejrůznějších událostí ve světě. Tušíte však, jak se na Seznam tato němá tvář dostala a kdy tomu bylo? Pokud ano, máme pro vás super zprávu. O příběhu „Seznam psa“ se totiž na svém twitterovém účtu rozepsal Marek Vacek, produktový manažer domovské stránky Seznam.cz. A jelikož se jedná o velmi zajímavý příběh, byla by škoda se o něj s vámi nepodělit.

Pejsek není maskotem Seznamu od jeho prvopočátku. „Na palubu“ totiž naskočil „až“ v roce 2003, zatímco založení Seznamu se datuje již k roku 1996. Když tehdy Seznam hledal maskota pro svou firmu, zalíbil se nápad s proslavením psíka Krastyho jedné zaměstnankyně brněnské pobočky firmy. Ta si jej jen pro zajímavost přinesla v roce 1998 z olomouckého útulku coby týraného a kvůli tomu i velmi bojácného psa, kvůli čemuž se může některým lidem zdát Krastyho výraz poměrně ustrašený.

Po zvolení Krastyho maskotem si jej vzal do parády fotograf, který s ním v roce 2023 v průběhu jedné jediné návštěvy vytvořil 15 fotografií. A právě těchto 15 fotografií se „točí“ na domovské stránce Seznamu až dodnes, byť samozřejmě v různých verzích a úpravách. Jak jste si totiž jistě v minulosti všimli, grafici Seznamu Krastyho vzhled přizpůsobují nejrůznějším událostem ve světě, takže například při hokejových mistrovstvích světa je oděn do dresu a helmy, při olympiádách je zase zachycen v různých sportovních disciplínách a tak podobně. Málokdo pak ví, že má Krasty i svou kreslenou verzi, kterou Seznam využívá při komunikaci s dětmi.

A protože Seznam Krastyho i po těch letech (nebo možná spíš právě kvůli těm společným rokům) miluje, rozhodl se jej nyní na své domovské stránce oživit. Ze statického obrázku je tedy nyní pohybující se pejsek, který by se měl do budoucna naučit spoustu nových věcí. Tato ikona českého internetu tedy v žádném případě nekončí, ale jede dál. A je to jen a jen dobře, protože bez Krastyho si mnozí z nás seznam.cz snad už ani neumí představit.