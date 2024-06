Na iPhonu šel spustit Windows! Apple ale rázně zakročil

Již nějakou dobu je možné z App Storu stahovat nejrůznější emulátory – to ovšem zároveň neznamená, že se do jablečného obchodu s aplikacemi dostane naprosto jakákoliv aplikace tohoto typu. Uživatelé iPhonů a iPadů, kteří by toužili spustit na svých zařízeních operační systémy jiných počítačů, mají smůlu. Společnost Apple totiž zablokovala aplikaci UTM, což je open-source emulátor, který umožňoval spouštět systémy jako Windows či Linux na mobilních zařízeních od Applu.

Důvod odmítnutí ze strany App Store je poněkud zvláštní. Apple tvrdí, že „PC není konzole“. Tento argument je o to překvapivější, vezmeme-li v úvahu nedávné změny pravidel, které naopak umožnily v obchodě publikovat emulátory retro konzolí – mezi tyto emulátory patří například Delta nebo Folium. Poměrně zarážející je ovšem také tvrzení UTM ohledně toho, že jim Apple brání v umístění aplikace i v alternativních obchodech s aplikacemi v rámci EU. Pravidla App Review sice v bodě 4.7 zmiňují „mini aplikace, mini hry, streamované hry, chatovací roboty, pluginy a emulátory her“, ale tyto pokyny podle všeho nemají platit pro schvalování aplikací mimo App Store.

Samotní vývojáři emulátoru UTM zatím proti rozhodnutí Apple nijak výrazněji neprotestují. Důvodem je omezená funkčnost a výkon emulátorů v UTM SE, což je verze aplikace určená pro App Store s vypnutou technologií JIT (Just-In-Time) kompilace, kterou Apple v běžných aplikacích nepovoluje. Podle UTM „za schválení UTM SE nestojí bojovat“. Uživatelé, kteří chtějí emulátor UTM na svém iOS zařízení přesto používat, mohou využít alternativní metody sideloadingu z takzvaných „šedých“ zdrojů. Tyto metody obvykle zahrnují ruční kompilaci a instalaci aplikace pomocí Xcode. Pro uživatele Maců ale stále existuje možnost stáhnout UTM přímo z Mac App Store.