Na iPhony míří emulátor PlayStation her

Již nějakou dobu rezonuje komunitou jablíčkářů změna v podobě povolení aplikací emulátorů v oficiálním App Storu. Začátky byly sice poněkud chaotické, vypadá to ale, že se celá věc konečně pořádně rozjíždí a milovníci nejen retro konzolových her se mají skutečně na co těšit. Po úspěchu Delta emulátoru vývojáři za Provenance potvrdili, že jej brzy vydají na App Store a umožní tak hraní PlayStation her na i na iPhonu a iPadu.

Pro ty, kteří Provenance neznají – jedná se o emulátor již dostupný přes AltStore a další metody sideloadingu. Podobně jako Delta od Rileyho Testuta, který je nyní v App Store, umí i Provenance emulovat většinu klasických konzolí od Nintenda – NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 a DS. Navíc ale funguje i s hrami pro Atari, Segu a PlayStation. Tuto novinu potvrdil vedoucí projektu Provenance Joseph Mattiello. Samozřejmě, i když nyní Apple emulátory povoluje, platí pro jejich vývojáře mnoho dalších pravidel. Mattiello proto uvedl, že tým musí před odesláním emulátoru k recenzi všechna pravidla ještě prozkoumat.

Jednoznačně se ale jedná o skvělou zprávu pro fanoušky emulátorů, kteří budou mít poprvé možnost spustit hry pro PlayStation na iOS bez nutnosti sideloadingu. Mattiello také prozradil, že Provenance v budoucnu nabídne podporu pro hry ze SEGA Dreamcastu a Sony PlayStation 2. Apple dříve v App Storu striktně zakazoval vydávání emulačního softwaru pro svá zařízení. S antimonopolním zákonem DMA a příchodem tržišť aplikací v EU však Apple přehodnotilo svůj postoj a nyní takový software na App Store celosvětově povoluje – i když (zatím?) pouze pro emulaci retro herních konzolí. Ohledně emulátorů probíhá debata o legalitě, protože obvykle vyžadují stahování pirátských kopií her (tzv. ROM). Apple ovšem v pravidlech App Store jasně uvádí, že vývojáři „nesou odpovědnost za veškerý software nabízený v jejich aplikaci, včetně zajištění toho, aby tento software splňoval tato Pravidla a všechny platné zákony“. Kromě emulátorů již dříve Apple změnilo pravidla a nyní v App Store povoluje také aplikace služeb pro streamování her.