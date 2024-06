Novinky v HomeKitu v iOS 18: Přístup pro hosty, pohodlné odemykání a další

HomeKit a nativní aplikace Domácnost sice nebyly na letošní úvodní Keynote společnosti Apple vyloženě středobodem pozornosti, přesto se v systémech iOS 18, iPadOS 18 a macOS Sequoia chystá několik zajímavých novinek.

Funkce pro úpravu přístupu například uživatelům umožní detailně spravovat, kdo a kdy může ovládat jejich zařízení HomeKit, jako jsou garážová vrata, alarmy nebo třeba chytré zámky. Domácnost v nových operačních systémech také umožní vytvořit speciální profily pro hosty a nastavit, ke kterým zařízením a v jakých časech budou mít přístup. Tímto způsobem získáte nad svou domácností mnohem větší kontrolu a zabezpečení. Pro využití této funkce je ale nutné mít nastavené domácí centrum. Další novinkou bude režim Express, díky kterému se chytré zámky automaticky odemknou, když se k nim přibližujete s iPhonem nebo Apple Watch. Nebude tak nutné ani se dotýkat zámku samotného. Pro tuto funkci budete ovšem potřebovat zařízení s čipem Ultra Wideband (UWB) a samotný zámek musí také podporovat technologii UWB.

Ještě v průběhu letošního roku by měla dorazit i podpora robotických vysavačů. Aplikace Home bude zvládat základní funkce těchto pomocníků, jako je zapnutí/vypnutí, nastavení režimu úklidu, sledování stavu baterie a naplánování úklidu v konkrétní časy nebo spuštění úklidu na základě vytvořených scén. Samozřejmě nebude chybět ani možnost ovládání hlasem pomocí Siri. A nakonec se dočkáme také sledování spotřeby elektrické energie přímo v aplikaci Home. Tato funkce ovšem bude zpočátku dostupná pouze pro zákazníky společnosti Pacific Gas and Electric Company v USA. Uživatelé tak uvidí přímo v aplikaci Domácnost nejen aktuální spotřebu energie, ale také svůj tarifní plán. Apple plánuje v budoucnu rozšířit podporu i na další poskytovatele energií. I když se tedy HomeKit nedostal do hlavního světla reflektorů, chystané novinky v iOS 18 přinesou uživatelům větší kontrolu nad chytrou domácností, pohodlnější ovládání a v neposlední řadě také možnost sledovat spotřebu energie.