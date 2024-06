Apple vydal nový firmware pro AirPods

Apple vydal nový beta firmware pro AirPods Pro 2. generace a to jak pro Lightning, tak i USB-C variantu. Aktualizace firmware nese označení 7A5220e a je k dispozici pro vývojáře. Aktualizace přináší kompatibilitu nových funkcí, které Apple přinesl do iOS 18 a souvisí se sluchátky AirPods. Jedná se o funkce, kdy pomocí gest hlavy mohou uživatelé ovládat Siri a to pomocí kývnutí nebo zatřesení hlavou. Pokud vám například někdo zavolá a nemůžete mluvit ani jinak reagovat, můžete zavrtět hlavou a hovor položit nebo přikývnout a hovor přijmout. Apple také do AirPods Pro druhé generace přidal funkci Voice Isolation, aby omezil hlasité zvuky v pozadí, ayste lépe slyšeli. Nechybí ani funkce Personalized Spatial Audio, která zlepšuje Spatial audio při hraní her. Vývojáři her mohou začlenit prostorový zvuk do svých her a udělat tak ještě lepší zážitek z hraní.

