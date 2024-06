Vetements si vystřelil z Applu tričkem s nápisem „Na nic se mě neptej“

Švýcarská módní značka Vetements si vystřelila z Applu a uvedla na trh tričko s názvem VETEMENTS x Apple slogan. To paroduje známá trička Apple Genius, na kterých mají zaměstnanci Apple Store a především pak Genius barů napsáno Ask me Anything, tedy zeptej se mě na cokoli. Vetements na svém tričku nabízí logo jablka, ovšem značně pozměněného oproti logu Applu, pod kterým je nápis Vetements Genius a následuje slogan Don’t ask me anything, tedy na nic se mě neptej. Tričko

Vetements nabízí za cenu okolo 20 000Kč, což je pro tuto značku standardní cena za tričko, ovšem vzhledem k tomu, že je již vyprodané, dá se sehnat pouze u přeprodejců jako je Farfetch, kteří jej však překvapivě nabízejí za téměř poloviční cenu. Pokud byste tedy měli zájem, může být vaše za cenu 464€, tedy za zhruba 11 500Kč.