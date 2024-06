Tyto hry vyjdou ještě letos na MacOS!

Apple během dnešní keynote WWDC24 představil také novou generaci svého nástroje pro převod her Porting Toolkit 2, který ještě více pomůže vývojářům dostat jejich herní tituly na MacOS. Apple zároveň s tím oznámil také celou řadu poměrně zjaímavých her, které dorazí na platformu MacOS ještě v letošním roce. Všechny hry patří mezi takzvané AAA tituly a to, zda se vám trefil Apple do vkusu nebo ne, záleží skutečně jen na tom, jaké hry vás osobně baví.

V letošním roce vyjdou na MacOS následující hry

Dead Island 2

Riven

Sniper Elite 4

Prince of Persia: The Lost Crown

Wuthering Waves

Valheim

World of Warcraft: The War Within

Assassin’s Creed Shadows

Control Ultimate Edition

Frostpunk 2

Palworld

Resident Evil 2

Resident Evil VII

Robocop: Rogue City