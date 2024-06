Skvělé aplikace pro iPhone a Mac, které dnes výjimečně získáte zdarma (10. 6. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace pro iPhone zdarma

World of Juice

World of Juice vás zavede do světa puzzlí. Vaším úkolem je spojovat čáry a naplňovat sklenice lahodným džusem. Každý hlavolam skrývá mnoho kreativních řešení, takže se nebojte experimentovat a najít tu svoji cestu k vítězství. Naučit se to zvládnete snadno, ale stát se mistrem bude pořádná výzva. Vyzvěte své kamarády a užijte si společnou zábavu plnou logických úkolů. Tak na co ještě čekáte? Vstupte do světa puzzlí a ukažte, co ve vás dřímá!

Fotogalerie World of Juice 1 World of Juice 2 World of Juice 3 World of Juice 4 World of Juice 5 World of Juice 6 World of Juice 7 World of Juice 8 Vstoupit do galerie

Původní cena: 1,99$

Aplikaci World of Juice stáhnete zde.