Jak na iPhonu nastavit rozpoznávání zvuků? Funkce rozpoznávání zvuků dokáže převádět okolní zvuky na textová upozornění. To je skvělé pro osoby se sluchovým postižením, kterým by jinak mohly důležité zvuky snadno uniknout.

V hektickém každodenním životě je snadné minout důležité zvuky, ať už je to pláč dítěte nahoře nebo dokonce siréna houkající v dálce. Pro osoby se sluchovým postižením jsou tyto každodenní výzvy běžné. Jednou z mnoha nových funkcí zpřístupnění, které společnost Apple přidala již před lety do iOS 16, je právě rozpoznávání zvuků. Tato funkce umožňuje telefonu nepřetržitě poslouchat konkrétní zvuky, které si nastavíte, jako jsou ty uvedené výše. Pokud telefon některý z těchto zvuků rozpozná, upozorní vás, abyste mohli podniknout potřebné kroky. Může to znamenat utíkat nahoru zkontrolovat novorozené dítě nebo se před přechodem ulice rozhlédnout, zda nejede sanitka.

Jak nastavit a používat rozpoznávání zvuku na iPhonu

Otevřete Nastavení a klepněte na Zpřístupnění.

Pod položkou Sluch vyberte Rozpoznávání zvuku a posunutím přepínače doprava jej zapněte. Změní se na zelenou barvu.

Klepněte na Zvuky, abyste si vybrali, které zvuky chcete, aby telefon rozpoznával. Můžete si vybrat z různých kategorií, jako jsou například Poplachy, Zvířata, Domácnost a Lidé.

Procházejte seznamem a vyberte každý zvuk, pro který chcete aktivovat rozpoznávání zvuku.

Můžete si vybrat preferovaný zvuk upozornění pokaždé, když je zvuk detekován.

Po zapnutí funkce budete vždy, když bude zaznamenán jeden z rozpoznaných zvuků, upozorněni telefonem s příslušným textem.

Rozpoznávání zvuku je užitečná funkce pro osoby se sluchovým postižením i pro slyšící uživatele, kteří chtějí být upozorněni na důležité zvuky ve svém okolí. Nastavení je snadné a rychlé a existuje mnoho různých zvuků, ze kterých si můžete vybrat.