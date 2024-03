5 funkcí Zpřístupnění v iOS, které vám usnadní život

Funkce Rozpoznávání zvuků v sekci Zpřístupnění na iPhonu umožňuje upozornit uživatele na důležité zvuky, i když je telefon v tichém režimu nebo má nasazená sluchátka. To je užitečné pro osoby se sluchovým postižením, ale i pro ty, kteří se nacházejí v hlučném prostředí a nechtějí zmeškat důležité zvuky, jako je například štěkání psa, zvuk alarmu nebo pláč miminka.Pro aktivaci této funkce spusťte Nastavení -> Zpřístupnění -> Sluch -> Rozpoznávání zvuku , a aktivujte příslušnou položku.

Přepisy zvuku z HomePodu

Přepisy zvuku z HomePodu v sekci Zpřístupnění na iPhonu vám umožní zobrazit textové přepisy toho, co se přehrává z vašeho HomePodu, včetně telefonátů a interkomu. Je to užitečná funkce nejen pro uživatele se sluchovým handicapem. Pro aktivaci přepisu zvuků z HomePodu spusťte Nastavení -> Zpřístupnění, zamiřte do sekce Zvuk -> Titulky a skryté titulky a aktivujte položku Přepisy zvuku z HomePodu.