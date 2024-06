Tyto 2 novinky se s příchodem iOS 18 naučí vaše AirPods!

V souvislosti s chystaným iOS 18, jehož premiéra je naplánovaná již na pondělí 10. června, se intenzivně hovoří zejména o iPhonech. Nejen pro ty však znamená jeho příchod příliv nových funkcí. Nová verze operačního systému iOS totiž v posledních letech pravidelně přidává nové funkce i do sluchátek AirPods, přičemž letošek v tomto směru nebude jiný. V tuto chvíli již dokonce díky zdrojům reportéra Marka Gurman z Bloombergu o dvou chystaných novinkách víme.

Přijde test sluchu i režim sluchadla

Podle uniklých informací má Apple letos v plánu sluchátka AirPods zčásti přeměnit na zdravotní pomůcky. Jednou z novinek má být totiž speciální test sluchu, který má spočívat v přehrávání různých tónů a zvuků, které bude uživatel identifikovat přes doprovodné animace na displeji iPhonu s tím, že výsledkem testu bude zjištění toho, jak dobře vlastně slyší. A pokud mu test vyjde negativně, bude mít uživatel důvod navštívit odborníka, se kterým bude následně svůj problém řešit dále, jako tomu je třeba i v případě EKG u Apple Watch.

Druhou funkcí, která může dost možná způsobit další navýšení zájmu o AirPods, pak má být přidání režimu sluchadla, který by fungoval jednoduše tak, že by mikrofon AirPodu poslouchal okolní zvuky a ty v reálném čase uživateli zesiloval přes reproduktor tak, aby jej lépe slyšel. Vyloučit navíc nelze ani to, že se Apple pokusí o přidání různých režimů pro jeho alternativní sluchadlo, kdy bude například zesilován jen hlas či jiné zvuky, zatímco vše ostatní bude upozaděno a tak podobně. Celkově by se ale mělo jednat o extrémně zajímavou novinku, která má potenciál zlepšovat lidské životy.