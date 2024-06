iOS 18 bude obsahovat nálož nových tapet! A nejen ten

Fanoušci tapet, jásejte! Podle informací velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž Apple pro iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15 připravenou nálož nových tapet. Na mysli přitom nemáme tradiční tapety vytvořené přímo pro daný systém, které u něj Apple záhy používá coby výchozí, ale o speciální edici tapet, které mají potěšit zejména pamětníky.

Gurmanovy zdroje totiž tvrdí konkrétně to, že se na iPhony chystají retro tapety a to ve velmi slušném množství. Ty budou samozřejmě remasterované tak, aby svým rozlišením vyhovovaly dnešním displejům, avšak vzhledově se má jednat o ta samá pozadí, které jsme si mohli navolit na Apple produkty v minulosti a které z nich bohužel postupem času spolu s příchodem novějších a novějších updatů vymizely. O jaké konkrétně wallpapery se jedná však bohužel Gurmanovy zdroje nevynesly a my si tak budeme muset na jejich odhalení počkat až do pondělí, kdy Apple všechny nové systémy představí.