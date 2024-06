Otec Siri poodhalil možné plány Applu s umělou inteligencí!

Uzavření partnerství mezi Applem a OpenAI, o kterém v průběhu tohoto měsíce informovala agentura Bloomberg, vyvolalo mimo jiné také otázky o jeho trvalosti. Zatímco se zdá, že toto partnerství Applu pomůže rychle vylepšit Siri v rámci chystaného iOS 18, někteří odborníci jej vidí spíše jako dočasné řešení.

Podle zmíněné zprávy agentury Bloomberg by díky partnerství mohl Apple nabídnout v rámci operačního systému iOS 18 populární chatbot poháněný technologií ChatGPT od OpenAI. To by mohlo výrazně zvýšit inteligenci Siri a její schopnosti. Dag Kittlaus, spoluzakladatel Siri z dob, než ji koupil Apple, se domnívá, že partnerství s OpenAI bude pro Apple pravděpodobně jen krátkodobým až střednědobým řešením. Apple totiž podle něj intenzivně pracuje na svém vlastním chatbotu s umělou inteligencí, nazvaném Apple GPT.

Na rozdíl od ChatGPT, který veškeré zpracování provádí na serverech OpenAI, by měl být Apple GPT schopný fungovat přímo na zařízení uživatele. Tím by Apple zajistil maximální ochranu soukromí a umožnil lokální zpracování dat, například shrnutí textu uloženého v telefonu. Vzhledem k tomu, že se společnost Apple zatím k partnerství s OpenAI oficiálně nevyjádřila, očekává se, že toto téma nebude na nadcházející konferenci WWDC 2024 příliš zdůrazněno. Zdá se tedy, že ačkoliv Apple využívá OpenAI k rychlému vylepšení Siri, jeho dlouhodobým cílem je spoléhat se na vlastní technologii. Partnerství s OpenAI tak může být spíše odrazovým můstkem pro budoucí samostatnost Siri.