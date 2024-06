COMPUTEX 2024: QNAP představuje úložná a síťová řešení v oblasti umělé inteligence, chytré výroby, vysoké dostupnosti, cloudu, střihu videa a zálohování typu Air Gap

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP), přední inovátor v oblasti počítačových, síťových a úložných řešení, se zúčastní veletrhu COMPUTEX TAIPEI 2024 (Nangang Exhibition Center, hala 1, stánek č. J0628) a předvede komplexní IT řešení, včetně správy souborů a dozorování s využitím umělé inteligence, řešení vysoké dostupnosti, cloudové úložiště myQNAPcloud One, řešení 25GbE a Thunderbolt™ 4 NAS pro střih videa, řešení MES (Manufacturing Execution System) a mnoho dalšího.

„S rostoucí složitostí správy exponenciálně rostoucích dat v různých odvětvích zůstává společnost QNAP neochvějně oddaná špičkové správě a ochraně dat,“ prohlásil Meiji Chang, předseda představenstva společnosti QNAP, a dodal: „Integrace edge, síťových a cloudových technologií s pokročilými platformami pro správu je odrazem našeho pevného odhodlání poskytovat komplexní řešení, u kterých je na prvním místě spolehlivost a efektivita.“

Integrace umělé inteligence: chytré dozorování, vizuální analýza a sémantické vyhledávání

Společnost QNAP zefektivnila správu videodozorování pomocí vylepšení aplikace QVR Pro Client. Uživatelé nyní mohou efektivně spravovat aplikace QVR Face pro rozpoznávání obličejů a QVR Human pro počítání osob prostřednictvím jediného portálu s flexibilním uspořádáním. Tento portál vyhovuje všem potřebám sledování na jednom nebo více monitorech, včetně běžných displejů 16:9 a ultraširokoúhlých obrazovek 32:9.

Kromě chytré správy fotografií QuMagie, která automaticky kategorizuje alba podle osob, věcí a míst díky rozpoznávání obrázků pomocí umělé inteligence, je společnost QNAP také průkopníkem technologie sémantického vyhledávání obrázků pomocí umělé inteligence. Místo hledání přesné shody klíčových slov umožňuje sémantické vyhledávání v aplikaci Qsirch uživatelům ušetřit čas vyhledáváním obrázků pomocí intuitivnějšího a přesnějšího vyhledávání obrázků.

Udržování vysoké dostupnosti (HA) pro obchodní úspěch

V dnešním rychle se rozvíjejícím podnikatelském prostředí je zajištění vysoké dostupnosti klíčové pro udržení nepřetržitého provozu a dosažení obchodního úspěchu. Společnost QNAP představí komplexní řešení HA určená ke zvýšení dostupnosti v různých aspektech IT infrastruktury: redundance switchů pomocí MC-LAG, která umožňuje bezproblémové převzetí služeb při selhání hardwaru nebo narušení sítě; vysoká dostupnost virtuálních počítačů pro minimalizaci výpadků pracovní zátěže; převzetí služeb při selhání dozorování, které zaručuje nepřetržité monitorování a nahrávání; vysoce dostupný úložný cluster s QNAP NAS. Zařízení QuCPE Network Virtualization Premise Equipment společnosti QNAP je také vysoce dostupné na úrovni systému, aby se dosáhlo minimálních výpadků v dostupnosti služeb.

Centralizovaná platforma pro správu cloudu a cloudové řešení hostované společností QNAP „myQNAPcloud One“

Správa vzdálených zařízení ve velkém měřítku byla pro moderní IT vždy výzvou. AMIZcloud, cloudová platforma pro správu zařízení QNAP, nabízí pokročilé možnosti správy, které umožňují centralizovanou samoobslužnou správu zařízení z jediného rozhraní. Kromě vzdálené správy jednotek QNAP NAS pro stav systému, využití zdrojů, aktualizaci firmwaru a instalaci aplikací, přidá AMIZcloud podporu vzdálené správy síťových switchů QNAP pro optimální efektivitu správy zdrojů a služeb.

„myQNAPcloud One“ nabízí bezpečnou a spolehlivou cloudovou infrastrukturu s neměnností a je navržen tak, aby posílil plány hybridního zálohování uživatelů z místního QNAP NAS do cloudu QNAP s ohledem na hrozby kybernetických útoků. myQNAPcloud One obsahuje řadu řešení pro ochranu různých typů dat a jejich neustálou dostupnost, včetně myQNAPcloud Storage, myQNAPcloud Surveillance a myQNAPcloud Object – pomáhá profesionálům a firmám zefektivnit zálohování dat uložených v NAS, záznamů z kamerových systémů a nestrukturovaných objektových dat do vyhrazeného cloudového úložiště pro dvojí ochranu.

QNAP NAS optimalizuje výrobní systém MES (Manufacturing Execution System)

V rámci průlomového kroku směrem k zefektivnění výrobních procesů představuje QNAP NAS špičková řešení pro optimalizaci MES. QNAP NAS se zaměřuje na zvýšení efektivity a bezpečnosti, a proto se snadno integruje do továrního prostředí a nabízí komplexní funkce, jako je monitorování továrny v reálném čase, přístup k obrazům procesů, správa výrobních záznamů a bezpečné zálohování záznamů z kamer. S využitím správy životního cyklu dat a jejich uchovávání ve spojení s robustní ochranou dat pro boj proti hrozbám ransomwaru nastavuje QNAP NAS nový standard v oblasti optimalizace MES a umožňuje průmyslovým odvětvím dosáhnout bezkonkurenční produktivity a odolnosti.

Řešení 25GbE a Thunderbolt 4 NAS pro střih videa a spolupráci

Moderní řešení 25GbE a Thunderbolt 4 NAS společnosti QNAP přinášejí revoluci v oblasti střihu videa a spolupráce. Návštěvníci se mohou seznámit se zařízením TBS-h574TX, což je Thunderbolt 4 all-flash NASbook, zařízením TS-h1277AFX NAS s optimalizací pro 25GbE a také budou svědky premiérového představení nových adaptérů USB 4 na 10GbE a jednotek USB 4 JBOD, které dále rozšiřují možnosti připojení pro profesionály hledající bezkonkurenční výkon a efektivitu svých pracovních postupů.

Zálohování typu Air Gap a centralizovaná správa zálohování mezi lokalitami NAS

Nyní se podnikům doporučuje rozšířit bezpečnost zálohování zavedením pravidla zálohování 3-2-1-1-0, kdy je vyžadováno zálohování typu Air Gap, aby byla zálohovaná data chráněna před potenciálními kybernetickými hrozbami. Společnost QNAP představuje řešení Airgap+ pro zálohování typu Air Gap pomocí produktů QHora-321/QHora-322 ve spojení s úlohami Hybrid Backup Sync ze zařízení QNAP NAS. Tato konfigurace zaručuje vynikající ochranu podnikových dat generováním offline záloh, čímž zajišťuje bezkonkurenční odolnost proti kybernetickým útokům.

Společnost QNAP také představuje Hybrid Backup Center – centralizovanou platformu, která efektivně řídí rozsáhlé operace zálohování NAS napříč lokalitami a je řízena nástrojem Hybrid Backup Sync. Díky uživatelsky přívětivému topologickému widgetu zjednodušuje správu různých scénářů zálohování s pozoruhodnou efektivitou.

Upoutávka na nové produkty

TS-h1277AFX: Stolní 12pozicový SATA SSD all-flash NAS s procesorem AMD Ryzen™ řady 7000, vybavený až 192GB pamětí DDR5, 2x 2,5GbE a 2x porty 10GBASE-T, 3x sloty PCIe Gen 4, 1x port HDMI a další.

Stolní 12pozicový SATA SSD all-flash NAS s procesorem AMD Ryzen™ řady 7000, vybavený až 192GB pamětí DDR5, 2x 2,5GbE a 2x porty 10GBASE-T, 3x sloty PCIe Gen 4, 1x port HDMI a další. TS-765eU: 1U rackový NAS s malou hloubkou, poháněný 4jádrovým procesorem Intel® Atom a až 16GB pamětí DDR5 (podporuje In-Band ECC), vybavený 4x 3,5” diskovými pozicemi SATA, 3x sloty E1.S/M.2 PCIe NVMe, 2x porty 2,5GbE a dalšími.

1U rackový NAS s malou hloubkou, poháněný 4jádrovým procesorem Intel® Atom a až 16GB pamětí DDR5 (podporuje In-Band ECC), vybavený 4x 3,5” diskovými pozicemi SATA, 3x sloty E1.S/M.2 PCIe NVMe, 2x porty 2,5GbE a dalšími. QSW-M3224-24T: 24portový 10GbE L3 Lite switch s podporou MC-LAG, IGMP snooping, průvodce AV over IP, konfigurace IP (IPv4, IPv6, DNS) a další.

24portový 10GbE L3 Lite switch s podporou MC-LAG, IGMP snooping, průvodce AV over IP, konfigurace IP (IPv4, IPv6, DNS) a další. TL-D810TC4: Rozhraní USB 4 JBOD s 8x 3,5” pozicemi pro disky SATA a 1x portem USB 4 40Gb/s typu C.

Rozhraní USB 4 JBOD s 8x 3,5” pozicemi pro disky SATA a 1x portem USB 4 40Gb/s typu C. QNA-UC10G1T/QNA-UC10G1SF: Adaptéry USB 4 na 10GbE, které poskytují možnosti připojení 10GBASE-T nebo 10G SFP+.

Adaptéry USB 4 na 10GbE, které poskytují možnosti připojení 10GBASE-T nebo 10G SFP+. QAI-M100/QAI-U100: Moduly akcelerátorů AI (3 TOPS), které poskytují možnosti s rozhraním USB 3.2 Gen 1 nebo M.2 2280 PCIe Gen 2 x1.

Dostupnost výše uvedených nových produktů bude oznámena samostatně. Další informace o produktech společnosti QNAP a jejich funkcích najdete na webu www.qnap.com.