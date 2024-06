Tyto zajímavé aplikace pro iPhone a Mac dnes výjimečně stáhnete zdarma (7. 6. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Two Players One Device

Hra 2 Players 1 Device obsahuje osm krátkých miniher, které si můžete zahrát, kdykoli máte volnou chvilku. Jediné, co potřebujete, je protihráč. Vyberte si jednu z her a posaďte se naproti sobě. Každá hra je jednoduchá a lze ji odehrát během několika minut. Je to zábavný způsob, jak se zabavit na pár minut a zapojit se do malého přátelského soupeření.

Původní cena: 0,99$

Hru Two Players One Device stáhnete zde.