Herní senzace! Sniper Elite 4 se chystá na iPhony, iPady a Macy

Je tomu pouhý jeden den, co na iPhony a iPady vyšel herní hit Assassin’s Creed Mirage a už tu máme oznámení dalšího portu fenomenální hry na jablečné produkty. O to se tentokrát postarali vývojáři ze studia Rebellion stojící za oblíbenou herní sérii Sniper Elite. A právě tato hra si klestí cestu na iPhony, iPady a Macy.

Vývojáři oznámili konkrétně to, že do konce roku vydají na iPhony 15 Pro (Max) a novější, iPady s čipy M1 a novější a Macy s čipy M1 a novější konkrétně titul Sniper Elite 4. Super je navíc to, že do hry dorazí takzvaný cross-platform saving, tedy ukládání postupu ve hře napříč všemi platformami, což jinými slovy znamená, že když začnete hrát hru například na iPhonu, budete moci pokračovat na Macu či iPadu přesně tam, kde jste na iPhonu skončili. Tato vychytávka je navíc příslibem toho, že bude Sniper Elite prodávat coby jednorázový nákup dostupný na všech platformách pod stejným Apple ID. Snad se tedy dočkáme vydání co nevidět.