Sluchátka AirPods pomohly usvědčil řidiče, který ujel od nehody

Srazit cyklistu a ujet z místa nehody je zavrženíhodný, nicméně bohužel nepříjemně častý jev. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil patnáctiletý Lochlan Nicol z floridské Jensen Beach, který si jednou zajel na kole koupit na benzinovou pumpu zmrzlinu. Netušil ještě, co jej čeká, a jakou roli v celém případu budou hrát jeho AirPody.

Náhle přijíždějící SUV Lochlana srazilo k zemi. Při nárazu jeho hlava prorazila zadní okno vozu a z ucha mu vypadlo jedno z jeho bezdrátových sluchátek AirPods. Řidič inkriminovaného SUV sice na chvíli zastavil, aby odtáhl zraněného chlapce z cesty, ale pak z místa nehody ujel. Lochlan Nicol utrpěl zlomeniny nosu, lícní kosti a očnice a hlubokou tržnou ránu na noze. Po leteckém transportu do nemocnice si jeho přítelkyně všimla, že v pouzdru na AirPods chybí právě ten, který měl Lochlan u sebe v době nehody. Díky aplikaci Najít od Applu zjistila, že se sluchátko nachází na adrese vzdálené asi 6 kilometrů od místa nehody.

S touto informací kontaktovali policii a zraněný cyklista jim sdělil polohu AirPodu. „Právě díky sluchátku jsme mohli geolokalizovat podezřelého přímo u něj doma v Jensen Beach,“ uvedl později policejní mluvčí. „Neplyne z toho žádné ponaučení, byla to prostě šťastná náhoda. Pro nás to byla velká pomoc.“ Získané informace z aplikace Najít policisty dovedly k domu v Jensen Beach, kde stálo stříbrné Hyundai Santa Fe s rozbitým zadním oknem. Majitel vozu, 49letý Peter Bradford Swing, byl zatčen a současně byl nalezen i ztracený AirPod. Swing se přiznal, že z místa ujel kvůli své minulosti s drogovými delikty a hrozícímu trestu. Nyní mu za nedodržení povinnosti zastavit u nehody s vážným zraněním hrozí až 15 let vězení. „Je to neuvěřitelné,“ prohlásil Lochlanův otec Derek Nicol. „Lidé tomu říkají karma. Možná je to opravdu karma, že se to takhle seběhlo. Je to prostě zvláštní.“