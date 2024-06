Legendární herec z reklamy na Macy „zradil“ Apple

Je to již 15 let od uvedení oceněné reklamy Applu nesoucí název ‘I’m a Mac’. Konkurence si nicméně řekla, že obsazení tehdejších protagonistů může zafungovat i dnes. Do této taktiky se po Huawei a Intelu pustil Qualcomm. V jeho reklamě sedí člověk (v podání Justina Longa) u svého MacBooku a očividně jej otravují veškeré notifikace. Rozhodne se tedy pořídit si PC, které je poháněno čipem od Qualcommu.

Je třeba připomenout, že právě Justin Long hrál ve slavných jablečných reklamách, v nichž byl právě překvapen složitostí a neuspořádaností PC. Nyní tedy převlékl kabát. Apple v tomto duchu odvysílal celkem 66 reklam. Sám Long v roce 2019 odhalil, že jich bylo natočeno přes 300. Ovšem většinu z nich Steve Jobs zatrhl. Důvod byl jednoduchý. Údajně byly natolik komicky zabarveny, že by odváděly diváka od sdělení. Jak uvádíme výše, Long si zahrál i v reklamách pro další společnosti. V roce 2017 hrál sám sebe, jak nabízel smartphone Mate 9. V roce 2021 pak kývl na spolupráci Intelu, v jehož reklamách zesměšňoval Macy s čipem M1. Nová reklama pro Qualcomm byla ukázána během nedávné keynote, během níž byl odhalen nový čip. Uvidíme tedy, kam Long zamíří příště. Reklamu můžete vidět pod odstavcem v čase 1:17:05.