Apple v tichosti přiznal, že je nový iPad Air M2 horší, než původně tvrdil!

Na poměrně zarážející věc začali v posledních hodinách upozorňovat jablíčkáři z USA. Apple totiž na svých oficiálních stránkách v tichosti pozměnil technické specifikace nedávno představených iPadů Air M2 a to bohužel k horšímu. Čím dál hlasitěji se tak začíná hovořit o klamavé reklamě a možných žalobách za ni.

Apple propagoval nové iPady Air původně s čipem M2 osazeným 10jádrovým GPU. Nyní však tento údaj změnil na 9jádrové GPU s tím, že se tak mělo podle archivačních webů stránek stát zhruba před 10 dny. Stalo se tak sice zatím jen na americké mutaci webu Applu, nicméně vzhledem k tomu, že ten je vzorem pro weby ve zbytku světa, dá se očekávat, že se aktualizace „propíše“ dříve či později všude. Proč uživatele to pak znamená jednoduše to, že jsou jejich nové iPady Air z hlediska grafického výkonu slabší než si doposud mysleli, což rozhodně nepotěší. Je sice pravda, že běžný uživatel rozdíl mezi 9 a 10 jádry GPU jen stěží pocítí, o to víc však vlastně zamrzí, že Apple představení nezvládl a vnesl do něj podobné zmatky.

Změna počtu jader GPU z 10 na 9 je zajímavá i kvůli tomu, že doposud nabízel Apple čipy M2 vždy jen v konfiguracích s 8 a 10 jádry GPU. 9jádrové GPU je tedy novinkou, kterou doposud neuvedl. Spíš než uzamčené 10jádrové čipy se však jedná o špatně vyrobené 10jádrové čipy, u kterých jedno jádro GPU nefunguje a Apple je proto prodává coby 9jádrové. Jelikož se však Apple k celé záležitosti zatím nevyjádřil, jakékoliv bližší informace k dispozici nejsou.