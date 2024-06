Na iPhony dorazí s iOS 18 přepracované ovládací centrum!

Posledního zásadního přepracování se ovládací centrum operačního systému iOS dočkalo již v roce 2017 v iOS 11 a tak zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že si pro něj Apple pro letošní rok dočkal řadu změn. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které pochází zřejmě přímo z Applu.

Podle dostupných informací měl Apple testovat celou řadu nový verzí ovládacího centra iOS a v tuto chvíli není proto zcela jasné, co vše tento prvek systému nabídne. Spíš než redesign je však pravděpodobné to, že u něj Apple nasadí nové prvky, potažmo přepracuje ty stávající tak, aby dávaly větší smysl z hlediska využitelnosti. Designově však nyní ovládací centrum zapadá do jazyka Applu a tedy rozhodně nelze očekávat tak velký skok, jakého jsme se dočkali při přechodu z iOS 10 na iOS 11.

V souvislosti s designovými změnami se již poměrně dlouho spekuluje například o nasazení posuvníků ve stejném stylu, jaké používá Apple v macOS, takže podobný krok by ve výsledku překvapivý nebyl. Ve své podstatě by se ale jednalo jen o drobnou změnu ve stejným designovém duchu, na jaký jsme od Applu zvyklí i nyní.