Policie se zbavuje nepotřebných mobilů! Za pakatel vám prodá i iPhone

Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá policie se zabavenou či jinak získanou elektronikou, kterou již nepotřebuje? Pokud vás napadlo, že ji dá do dražby, trefili jste se přímo do černého. Zbavuje se jich konkrétně přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a to leckdy za naprosto směšné částky. A právě nyní probíhá další taková vlna dražeb nepotřebných mobilů, mezi kterými nechybí například ani iPhone.

Mobilů, které jsou nyní zařazeny do internetové aukce, je celá řada. Je ale samozřejmě třeba počítat s tím, že se jedná o použitou elektroniku, ke které navíc nemusí být příslušenství. To vše je ale zohledněno v ceně tak, aby byla pro zájemce stále příznivá. Například iPhone 8 s úložištěm 64GB, mírnými známkami opotřebení, nabíjecím kabelem a silikonovým pouzdrem lze v aukci koupit už od 2500 Kč. Na své si přijdou i fanoušci Androidu, kdy například Samsung Galaxy A52 s malými známkami opotřebení je k dostání za 4000 Kč. Jsou tu ale i chuťovky typu Redmi 9A či Huawei Y6 Pro za 700 Kč, respektive 500 Kč. Zkrátka a dobře, k telefonu se dá takto dostat opravdu snadno.

Aukce zpravidla běží jeden měsíc, po který je možné elektronicky přihazovat po registraci na daném portále. Fajn je, že v nabídce toho má stát daleko víc a za velmi příznivé ceny, takže pokud jste v tomto směru trochu dobrodruzi, kteří rádi draží, určitě stojí nabídka majetku státu na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za to.

Kompletní nabídku telefonů prodávaných policií naleznete zde