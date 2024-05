Manželé Stodolovi míří na Netflix!

Přestože si snímek Manželé Stodolovi odbyl svou premiéru v kinech teprve před třemi měsíci, již brzy by si jej měli užít předplatitelé streamovací služby Netflix. Ten jej totiž de facto oznámil skrze seznam snímků, na které se mohou jeho diváci v dohledné době těšit. A jelikož se na tento seznam dostávají zpravidla snímky, které od uvedení do služby dělí jen posledních pár týdnů, je poměrně pravděpodobné, že se Manželů Stodolových na Netflixu dočkáme do konce tohoto měsíce, maximálně pak do konce června.

Dle slov režiséra Petra Hátleho je film Manželé Stodolovi temným milostným příběhem, který je inspirován životy skutečného manželského páru sériových vrahů Jaroslava a Dany Stodolových. Ti se do dějin kriminalistiky nechvalně zapsali vraždami osamělých seniorů a to konkrétně mezi lety 2001 a 2003. Stodolovi byli zatčeni v roce 2003 a následně odsouzeni. Dana Stodolová se k vraždám přiznala a při vyšetřování spolupracovala s policií, což pomohlo objasnit jejich zločiny. Jaroslav Stodola byl usvědčen na základě důkazů a svědectví. Oba byli odsouzeni na doživotí.

Případ manželů Stodolových vzbudil v České republice velkou pozornost, nejen kvůli brutalitě jejich činů, ale také kvůli tomu, že jejich oběti byly často bezbranní senioři. Jejich zločiny vedly k debatám o bezpečnosti starších lidí a opatřeních proti násilí a kriminalitě v malých obcích. A právě vzhledem k tomu, jak medializovaný tento případ před lety byl, bylo jen otázkou času, kdy se jej někdo rozhodne zfilmovat. A nutno říci, že filmové zpracování jejich příběhu není minimálně podle hodnocení na ČSFD vůbec špatné. Ostatně, 70 % mluví samo za sebe.