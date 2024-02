iPady 2024: Jakých tabletů od Applu bychom se mohli dočkat v letošním roce?

Zatímco loni jsme se nových iPadů prakticky nedočkali, letošní rok by v tomto směru měl být naopak velmi plodný. Předpokládá se, že se celá produktová linie iPadů letos změní, a očekávají se zásadní aktualizace i významné změny po hardwarové stránce. Dočkat bychom se měli přinejmenším většího iPadu Air, vylepšeného iPadu mini nebo třeba iPadu Pro s OLED displejem. Jak vypadají dosavadní spekulace ohledně letošních modelů iPadů? Mohlo by vás zajímat Cena bude problém. Apple nečeká, že se nové iPady Pro stanou prodejním hitem iPad Jiří Filip 29. 1. 2024 V roce 2023 společnost nevydala žádný iPad, přičemž poslední hardwarovou aktualizací byl iPad Pro M2 z října 2022. Řada iPadů potřebuje aktualizaci jako sůl, a právě proto spousta lidí netrpělivě vyhlížela letošní rok, ve kterém se konečně má všechno změnit.

OLED displeje a M3 čipy u iPadu Pro Nejvýznamnější změnou u modelů iPad Pro je očekávaný přechod na displeje OLED. Očekává se, že tento krok přinese řadu výhod, včetně lepší kvality displeje. Spekulace naznačují, že výroba panelů OLED pro iPad Pro by mohla začít brzy, což by mohlo vést k jeho uvedení na trh ještě letos. Integrace OLED displeje do iPadu Pro zlepší vizuální zážitek hned několika způsoby. Displeje OLED navíc nabízejí živější barvy a rychlejší dobu odezvy ve srovnání s LCD displeji. Vedle modernizace displeje se hovoří o novém příslušenství Magic Keyboard pro iPad Pro, které má díky pevnějšímu rámu a hliníkové konstrukci více připomínat notebook. Konstrukce bude také obsahovat port USB-C v rámci nařízeného přechodu společnosti Apple na univerzální port. Porty USB-C nabízejí oproti starším typům USB vyšší rychlost přenosu dat a možnost nabíjení. Podporují také širší škálu příslušenství a periferií, takže iPad Pro je lépe přizpůsobitelný pro různá profesionální a kreativní použití. U modelů iPadu Pro pro rok 2024 se očekává zavedení čipu M3. Tento čip, který se již používá v modelech MacBook Pro a iMac, je vyroben prostřednictvím 3nm procesu, a má poskytovat vyšší výkon a efektivitu. Očekává se také příchod nové generace Apple Pencil v novém designu a s novými funkcemi. Výrazná vylepšení se samozřejmě odrazí na ceně iPadů.

iPad Air 2024 Letos bychom se podle dostupných zpráv mohli dočkat také příchodu většího iPadu Air s podporou klávesnice Magic Keyboard a možná i novým procesorem. Konkrétně by se mělo jednat o přechod z řady M1 na M2. Větší, 12,9" iPad Air, by mohl být uveden na trh již letos v průběhu března. Celkově má společnost Apple údajně v plánu vydat čtyři modely, přičemž dva si zachovají současnou velikost a další dva budou mít větší 12,9″ displej. Nový iPad Air by měl i nadále využívat Liquid Retina displej.