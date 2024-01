Unikla cena chystaných iPadů Pro (2024)! Vyrazí vám dech

Zatímco v loňském roce jsme se představení nových iPadů nedočkali, letošek by na měl být naopak velmi bohatý. Poměrně zajímavé je pak to, že prvním letos představeným modelem by měl být hned ten nejlepší – tedy nová generace iPadu Pro. Ten však zřejmě zaujme kromě technických specifikací i cenou – tedy alespoň podle spolehlivého leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou yeux1122. Jedním dechem se ale sluší dodat, že toto „zaujetí“ nebude tak úplně v pozitivním smyslu.

Jelikož se letošní generace iPadů Pro má dočkat výrazného redesignu v kombinaci s nasazení podstatně lepšího procesoru či displeje, má její cena poměrně výrazně narůst. Zatímco v současnosti tak v USA začínají 11“ iPady na 799 dolarech a 12,9“ iPady pak na 1099 dolarech, nově u nich má Apple nasadit v základu cenovku 1499 dolarů u 11“ a 1799 dolarů u 12,9“ iPadu, přičemž z logiky věcí povyskočí i cena za maximální možnou konfiguraci. Pokud se pak ptáte, proč sáhne Apple po takto markantním zdražení, odpověď je ve své podstatě naprosto jednoduchá – kvůli OLED displejům. Jejich výroba má být totiž podle leakera o více než 80 % dražší než je tomu u displejů nyní, což se musí do výsledné ceny iPadů Pro výrazně promítnout. Je nicméně otázka, nakolik ještě budou ochotní uživatelé takto vysoké ceny akceptovat. Trh s tablety je totiž dlouhodobě v úpadku a přestože mu Apple pevnou rukou vládne, při nasazení takto drahých tabletů se i od něj mohou začít uživatelé pomalu odvracet. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.