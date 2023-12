Příchod většího iPadu Air na začátku příštího roku je prakticky jistý

Zatímco do letoška platilo, že jediné iPady, které lze získat ve dvou různých velikostech, jsou ty z řady Pro, od příštího roku bude vše jinak. Vedle dvou velikostí iPadů Pro totiž Apple na jeho začátku představí i dvě velikosti iPadů Air, kdy vedle 11“ modelu přijde i větší 12,9“ varianta. A jak se zdá, její start prodejů nechce Apple podcenit a zároveň od ní možná očekává velké věci.

Velmi dobře informovaný analytik Ross Young pyšnící se vazbami na dodavatelský řetězec Applu před pár hodinami na svém twitterovém účtu informoval o tom, že výroba displejů pro 12,9“ iPady Air je v plném proudu a první dodávky hotových panelů by od výrobce měly začít odcházet již v průběhu tohoto měsíce. Díky tomu má tak Apple zajištěno, že start kompletace zařízení může začít taktéž již brzy, což mu umožní se dostatečně předzásobit novinkou před údajným březnovým představením. To mu zajistí, že se nebude potýkat s nedostatkem skladových kusů po startu prodejů, což je zejména u iPhonů řady Pro každoročně velký problém. A u větších iPadů Air se zájem očekávat dá – vždyť i 12,9“ iPady Pro jsou mezi uživateli velkým hitem a to právě kvůli své velikosti. Zda bude podobně chtěný i iPad Air ale samozřejmě ukáže až čas.