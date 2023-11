Nejen iPad Pro s mini LED! Apple příští rok zabije i tento oblíbený iPad

Je tomu sice teprve pár dní, co se na světlo světa dostaly informace o tom, že Apple příští rok přestane zcela prodávat oblíbený 12,9″ iPad Pro s mini LED displejem, a už tu máme informace o další plánované vraždě produktu. S tou přišel jako první velmi dobře informovaný analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého je kromě velkého iPadu mini takříkajíc na odstřel i iPad 9. generace – tedy poslední iPad v nabídce Applu se starým designem, Home Buttonem či Lightning portem.

Na jednu stranu se dal tento krok očekávat vzhledem ke snaze Applu kompletně přejít na USB-C. Na stranu druhou je však iPad 9. generace i přes svůj zastaralý design stále poměrně oblíbeným zařízením, které je navíc oproti iPadu 10 podstatně cenově dostupnější a tudíž se jedná de facto o vstupenku do světa tabletů Applu. Jen pro představu, zatímco iPad 9. generace stojí 9 990 Kč, jen mírně výkonnější iPad 10. generace vychází na 12 990 Kč – tedy o 3 000 Kč dráž. Právě kvůli poměrně velkému rozdílu v ceně by tak možná leckdo čekal, že se iPad 9 rozhodne Apple ještě udržet při životě právě coby vstupní zařízení s možná ještě nižší cenovkou než je tomu nyní. Ostatně, na trhu s tablety se Applu nyní příliš nedaří a tak by tento krok dával bezesporu smysl. Kuo je však přesvědčen o tom, že se tak nestane a Apple vsadí už kompletně na USB-C bezhomebuttonové iPady. A my můžeme jen tiše doufat, že nynější iPad 10 zlevní tak, že bude představovat zajímavou vstupní volbu do světa tabletů tak, jak je tomu nyní u iPadu 9. Čekat však slevu 3 000 Kč, tedy dobrých 25 % z jeho ceny, se moc nedá.