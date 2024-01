8 míst, na kterých byste nikdy neměli nabíjet váš smartpohne

Na letištích jsou k dispozici nabíjecí stanice a místa, kde si můžete telefon nechat nabít. Vypadá to lákavě, stále se ale jedná o neznámá zařízení. Odborníci na bezpečnost udávají, že místa, na kterých lidé nepřemýšlí o zabezpečení svých zařízení nebo třeba spěchají, jsou potenciálními terči případných útoků, kdy je možné například přes speciálně upravený USB port získat přístup k citlivým údajům. Řešením může být vlastní zástrčka a vlastní kabel.

Konfigurace portů USB za účelem získávání dat z telefonů osob, které používají porty USB k nabíjení svých telefonů, je známá jako „juice jacking“. Pachatel může například zřídit bezplatnou nabíjecí stanici na autobusovém nebo vlakovém nádraží. Když lidé připojí své telefony do portu USB, jejich telefon se nabije, ale zároveň se zkopírují jejich citlivá data. I zde se jako řešení jeví nošení vlastních adaptérů i kabelů a nabíjení prostřednictvím veřejných elektrických zásuvek, nikoliv USB portů.

Veřejné porty USB pro nabíjení dnes najdete všude, včetně sdílených aut. Místo používání veřejného portu USB však doporučuje používat adaptér s elektrickou zásuvkou a investovat do přenosné nabíječky. Téma možného zneužití veřejně dostupných USB portů se naším dnešním článkem táhne jako červená nit, a zmíněné riziko se vztahuje samozřejmě i na USB porty ve sdílených vozech.

Turistické atrakce

Když na rodinné dovolené zjistíte, že vašemu telefonu dochází energie, může být lákavé připojit se k veřejnému kiosku, který je často dostupný u turistických atrakcí. I když se to na první pohled může zdát přehnané, rozhodně nejde o nereálný scénář. Připojení k těmto veřejným zařízením však může přinášet nebezpečí, nejen co se týče bezpečnosti vašeho zařízení, ale může to dokonce umožnit někomu na dálku ovládat váš fotoaparát nebo mikrofon.