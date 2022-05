iPhone se v autě nenabíjí: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

iPhone se v autě nenabíjí je problém, se kterým se může setkat mnoho uživatelů jablečných telefonů. Pravdou ale je, že ve většině případech lze tento problém relativně jednoduše vyřešit, takže se nemusíte obávat nějakého velkého problému. Jestliže tedy i vy nemůžete v autě svůj iPhone nabít, tak v tomto článku najdete několik tipů, které vám mohou pomoci. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Kontrola kabelu

Kabel v autě může být v určitých případech dost namáhaný, takže se relativně často stává, že prostě a jednoduše přestane fungovat – a to platí jak pro originální kabely, tak pro ty neoriginální. Je tedy nutné počítat s tím, že za nějakou dobu může kabel přestat fungovat a bude nutné jej vyměnit. To znamená, abyste zkusili současný kabel z auta odpojit, a poté zde připojte druhý, u kterého víte, že na sto procent funguje. Pokud se nabíjení rozběhne, tak máte vyhráno a stačí pouze zakoupit nový kabel, který už vám bude fungovat.

Aktivace USB příslušenství

V některých případech je pro započetí nabíjení nutné, abyste iPhone odemknuli. Ve výchozím nastavení je totiž nastaveno, aby uzamčený iPhone nereagoval na nabíječky a další příslušenství do té doby, dokud jej neodemknete. Pokud se s tímto problémem, kdy je nutné iPhone pro započetí nabíjení odemknout, setkáváte často, tak můžete deaktivovat omezení pro připojení USB příslušenství k uzamčenému telefonu. Stačí přejít do Nastavení → Face ID a kód či Touch ID a kód, kde se autorizujte a dole v kategorii Povolit přístup při uzamčení aktivujte USB příslušenství.

Zkontrolujte Lightning konektor

Jestliže vám prozatím ani jeden z výše uvedených postupů nepomohl, tak je ještě možné, že bude problém v Lightning konektoru. Do toho se může relativně jednoduše dostat špína, tudíž je nutné, aby docházelo k jeho čištění. V případě, že jste Lightning konektor nikdy nečistili, tak se dost možná budete divit, co všechno se vám z něj podaří vytáhnout. Lightning konektor je každopádně nutné čistit správně, abyste jej nepoškodili. Níže proto přikládám článek, ve kterém se dozvíte, jak na to.

Restart iPhone

Máte kompletně čistý Lightning, ale stále nic? V tom případě vyzkoušejte restart vašeho iPhonu. Samozřejmě mnoho uživatelů může namítat, že restart jednoduše není řešení, jenže opak je pravdou. Provedením restartu vašeho iPhonu totiž dojde k vymazání všech známých chyb, které mohou nefunkční nabíjení způsobovat. Pro restartování iPhonu přejděte do Nastavení → Obecné → Vypnout, a poté přejeďte po posuvníku Vypnout přejetím. Tento restart je oproti tomu klasickému, který se provádí podržením bočního tlačítka (a tlačítka hlasitosti) odlišný a odkáže vyřešit vícero problémů.

„Restart“ auta

Pokud se ani po restartu iPhonu nedaří telefon v autě nabít, tak ještě můžete zkusit „restartovat“ auto. To znamená, že byste měli auto opustit a opětovně do něj přijít. Konkrétně tedy odpojte iPhone, vypněte zapalování, otevřete dveře, následně je zavřete a auto zamkněte. Po krátké době jej znovu odemkněte, otevřete dveře, následně je zavřete, zapněte zapalování a zkuste iPhone připojit k nabíjení. Tímto by se měl problém s nefunkčním nabíjením vyřešit. Čas od času se prostě stává, že auto připojený iPhone nerozpozná, a tak do něj jednoduše nepustí šťávu.