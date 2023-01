Vše, co jste chtěli i nechtěli vědět o baterii iPhone

Baterie nejen uvnitř vašeho iPhonu je spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti. Tuto větu na našem magazínu dost možná čtete již po několikáté – snažíme se totiž, aby o této skutečnosti vědělo co možná nejvíce uživatelů. Čas od času se ohledně baterií na internetu či sociálních sítích objeví různé mýty či rovnou nepravdivé informace, které mají za úkol vás minimálně zmást. V tomto článku si proto společně rozebereme vše, co jste chtěli (a možná i nechtěli) o baterii ve vašem iPhonu vědět, abychom tak utnuli veškeré konspirační teorie apod.

Jak je to s cykly baterie a kondici baterie?

Naprosto základní vlastností baterie, kterou by měl znát naprosto každý uživatel, je počet cyklů baterie. Jeden cyklus baterie se počítá jakožto 100% vybití celkové kapacity baterie. Někteří uživatelé si tak myslí, že když se vyhnou 0 % a 100 %, tak se cyklus nezapočítá, opak je ale pravdou – baterie je o mnoho chytřejší, než si myslíte. Pokud tedy například 100% nabitou baterii vybijete na 40 %, tak dojde k započtení 0,6 cyklu. Po nabití zpět na 80 % a následném vybití zpět na 40 % dojde k započtení 0,4 cyklu, což dohromady dává 1 celý cyklus baterie. Je tedy úplně jedno, zdali cyklus vytvoříte jediným vybitím, anebo zdali během toho iPhone desetkrát připojíte k nabíječce. Baterie uvnitř iPhonu je stavěná k tomu, aby vydržela alespoň 500 cyklů.

Dalším důležitým údajem je také kondice baterie, potažmo maximální kapacita baterie. Tuto informaci si můžete jednoduše zobrazit na iPhonu přímo v Nastavení → Baterie → Kondice baterie. Tato hodnota udává, na kolik procent původní kapacity se může baterie vašeho iPhonu nabít. Apple uvádí, že ke snížení o 1 % maximální kapacity baterie dochází zhruba po 25 cyklech – tento výpočet je každopádně skutečně orientační a nelze jej brát úplně přesně, každá baterie je jiná. Zároveň platí, že pokud je údaj kondice pod 80 %, tak už by se baterie měla nechat vyměnit, jelikož výrazně ovlivňuje využívání zařízení. Apple kromě toho zaručuje, že baterie nového zařízení po roce používání neklesne pod 80 % maximální kapacity, a pokud ano, tak nabízí bezplatnou výměnu baterie.

Každá baterie je jiná

Když Apple představí nové iPhony, tak mnoho jablíčkářů ihned řeší, jakou má baterie nejnovějších modelů kapacitu. Kalifornský gigant tuto informaci při představování produktů neuvádí, a tak je nutné vždy několik dnů počkat, až se tato informace dostane na povrch. Pokud si vezmeme například iPhone 14 Pro, tak ten veřejně nabízí baterii o kapacitě 3200 mAh. Neznamená to ale, že má každý iPhone 14 Pro naprosto stejnou baterii o této kapacitě. Ve skutečnosti se kapacita baterií zkrátka liší, a to vzhledem k chemické „stavbě“. Ve skutečnosti to znamená, že baterie iPhonu 14 Pro mohou mít reálně klidně až 3400 mAh, pokud se jedná o šťastný kus. Nikdy ale reálná kapacita nové baterie není nižší, než ta oficiální, která se udává. Dá se tak říct, že pokud má baterie uvnitř iPhonu 14 Pro udávanou kapacitu 3200 mAh, tak se jedná o nejnižší hranici kapacity, kterou může baterie mít.

Proč má někdo 100% kondici baterie delší dobu

Výše jsme si řekli, že má každý iPhone baterii s odlišnou kapacitou. S tím se také přímo pojí to, že někdo může mít 100% kondici baterie klidně rok po prvním spuštění, a někdo zase může spadnout na 99 % během pár týdnů. Často se objevují mýty o tom, že jsou některé baterie zkrátka méně kvalitní, je ale nutné zmínit, že 100 % maximální kapacity, kterou uvádí v Nastavení váš iPhone, není 100 % maximální kapacity přesně vaší baterie, ale zmíněné nejnižší udávané a svým způsobem bezpečné všeobecné kapacity, která je u iPhonu 14 Pro právě 3200 mAh.

To znamená, že pokud jste měli například iPhone 14 Pro s baterií, která má reálnou kapacitu 3400 mAh, tak ve skutečnosti máte baterii s maximální kapacitou 106,3 %, a tak se pod 100 % dostanete rychleji než někdo, kdo zase neměl takové štěstí na kus a má maximální kapacitu například 3220 mAh, tj. 100,6 % a samozřejmě vám Nastavení neukáží hodnotu vyšší než 100 %. Ptáte se, proč je to takto nastaveno? Odpověď je vskutku jednoduchá – kdyby Apple počítal s vyšší než nejnižší bezpečnou hodnotou maximální kapacity baterie, tak by se mohli objevit jedinci, kteří by hned po rozbalení měli například 99% či menší maximální kapacitu baterie, což by vyvolalo nejistotu a většina jablíčkářů by tak zamířila na reklamaci.

Jak zjistit přesná data o vaší baterii

Dobrou zprávou je, že každý z nás může přímo na iPhonu jednoduše zjistit přesná data o baterii, což přijde vhod. Pojďme si ukázat, jak na to. Prvně je nutné, abyste si na iPhone stáhli a přidali do galerie zkratku Battery Stats, která dokáže data o baterii zobrazit. Jakmile tak učiníte, přejděte na iPhonu do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Analýza a vylepšování → Data analýzy. Zde je nutné najít a rozkliknout soubor, který začíná názvem Analytics a má v sobě nejnovější datum (zkrátka se jedná o poslední dostupný soubor Analytics). Následně pak v pravém horním rohu stiskněte ikonu sdílení (čtvereček se šipkou) a v menu, které se zobrazí, sjeďte úplně dolů, kde klepněte na zkratku Battery Stats. Tímto se zkratka spustí a následně už se dozvíte veškeré podstatné informace o vaší baterii – celkově jsou čtyři, viz níže.

MaximumFCC – maximální reálná kapacita baterie (když byla nová)

– maximální reálná kapacita baterie (když byla nová) NominalChargeCapacity – aktuální maximální kapacita baterie

– aktuální maximální kapacita baterie CycleCount – počet cyklů baterie

– počet cyklů baterie Zároveň se zobrazí také reálná maximální kapacita v procentech, která počítá s těmito daty.

Osobně stále vlastním iPhone XS, který má udávanou kapacitu baterie 2658 mAh, a jak si můžete na snímcích obrazovky všimnout, tak má udávaná reálná kapacita baterie je 2716 mAh. Pokud máte Apple Watch, tak se může stát, že otevřete soubor Analytics, který je určen právě pro jablečné hodinky. To poznáte jednoduše tak, že po využití výše uvedené zkratky se vám zobrazí kapacita baterie ve stovkách mAh. Každopádně, stejně jako na iPhone funguje zkratka i na Apple Watch, takže o i nich můžete zjistit informace o baterii.

Maximální kapacita i tak neodpovídá

Výše jsme si ukázali, jak lze jednoduše na iPhonu zjistit přesné základní informace o jeho baterii. V praxi to znamená, že maximální kapacita baterie, kterou najdete v Nastavení → Baterie → Kondice baterie, tedy s největší pravděpodobností nebude odpovídat realitě, a to právě proto, jelikož tento ukazatel pracuje s bezpečnou minimální kapacitou. Ve skutečnosti by se však oba dva údaje, tedy jak ten reálný z postupu výše, tak ten z Nastavení, neměly lišit o více jak 5 %. Je každopádně nutné zmínit, že v dnešní době již existují speciální programovací jednotky, které dokáží baterii „nalhat“, že má větší než skutečnou kapacitu, a že má menší počet cyklů. Pokud máte tedy iPhone, jehož baterie hlásí kondici 100 %, ale vydrží vám nabitý sotva pár hodin a případně se také vypíná, tak existuje velká pravděpodobnost toho, že baterie byla zkrátka přeprogramována, aby zobrazovala nepravé údaje. O této problematice se můžete dočíst více ve článku níže.

Maximální výkon zařízení

Hned pod maximální kapacitou baterie se zobrazuje ještě informace o výkonu vašeho zařízení. V případě, že má iPhone baterii v pořádku a nedošlo k žádnému problému, tak se zde zobrazí, že baterie podporuje maximální možný výkon – tehdy nemusíte vůbec nic řešit. Pokud se ale iPhone neočekávaně vypnul, například v zimě, popřípadě při nějaké náročné operaci, a to z důvodu špatně fungující baterie, tak se zde o této skutečnosti zobrazí informace. Zároveň se tímto aktivuje řízení výkonu, čímž se výkon iPhonu sníží, aby baterie byla schopna hardwaru poskytnout dostatek energie. V případě, že byste chtěli tohle řízení výkonu vypnout, tak klepněte na Zakázat…, rozhodně se to ale nedoporučuje. Řízení výkonu se pak opětovně aktivuje po dalším neočekávaném vypnutí.

Optimalizované nabíjení baterie

Optimalizované nabíjení se stará o to, aby se baterie při nabíjení dlouhodobě nepohybovala nad 80 % nabití. Všeobecně se totiž baterie nejraději pohybují v rozmezí od 20 do 80 % nabití – i mimo tohle rozmezí bude baterie fungovat, dochází však k rychlejšímu stárnutí a rychlejšímu poklesu maximální kapacity. Optimalizované nabíjení každopádně nefunguje ihned od zapnutí. Konkrétně se systém prvně pokusí vytvořit jakési schéma nabíjení vašeho zařízení a až následně případně nabíjení v určité chvíli na 80 % pozastaví. To znamená, že lze funkci využít pouze při pravidelném nabíjení, například v noci, kdy se nabíjení zastaví právě na 80 % a posledních 20 % se dobije těsně před tím, než budete vstávat, aby se zamezilo rychlejšímu stárnutí. Pokud baterii nabíjíte různě během dne, nejspíše vám optimalizované nabíjení nebude fungovat.

Jak šetřit baterii

Mnoho uživatelů u nového iPhonu řeší to, jak mohou baterii co možná nejvíce šetřit. Hned na začátek bych chtěl uvést, že iPhone je zařízení, které by mělo sloužit vám, a nikoliv vy jemu – z toho plyne, že byste si s nabíjením neměli dělat hlavu a prostě nabíjet kdykoliv se vám zachce. Zároveň samozřejmě existují tipy, jak se k baterii chovat šetrně. Primárně byste se měli vyhýbat necertifikovanému příslušenství a využívat buď originální Apple, anebo to s certifikací Made For iPhone. Zároveň byste měli vědět, že nejvíce bateriím škodí nadměrné teplo a využívání mimo optimální teplotní zónu, která je u jablečných telefonů v rozmezí od 0 do 35 °C. Pokud byste se chtěli dozvědět více o dalších tipech, stačí rozkliknout článek níže.