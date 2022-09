Kondice baterie iPhonu je jako počet najetých kilometrů. Nemusí ukazovat reálné hodnoty

Pokud se rozhodnete pro koupi ojetého auta, tak vás zajímá hned několik faktorů. Jedním z nich je bezesporu stav najetých kilometrů, který zjistíte prostřednictvím údaje na budících. Je ale důležité zmínit, že údaj, který se nachází na tachometru, je pouhým číslem, které je možné změnit. Z toho důvodu se tímto údajem jednoduše v dnešní době řídit nemůžete, ale musíte si prohlédnout celý stav vozidla, podle kterého lze odvodit, zdali kilometry sedí, anebo nikoliv. Takový údaj, který je podobný počtu najetých kilometrů, má i iPhone.

Zmíněný údaj zná většina uživatelů pod názvem Kondice baterie, popřípadě Maximální kapacita baterie. Tento údaj, který najdeme v Nastavení → Baterie → Kondice baterie, udává v procentech kapacitu maximálního možného nabití baterie ve srovnání s novou baterií. Baterie je totiž spotřební zboží a postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti, což ve zkratce znamená, že na jedno nabití vydrží kratší dobu. Právě díky procent kondice baterie můžeme alespoň přibližně odvodit jednak jak starý iPhone je, a jednak jak je na tom stav samotné baterie. Samozřejmě platí, že čím menší procento je, tak tím je na tom baterie hůř, tzn. 100 % udává novou baterii.

Kondici baterie lze jednoduše změnit!

Není tedy divu, že pro většinu lidí je kondice baterie naprosto základní informací, kterou musí znát, pokud si kupují iPhone z druhé ruky. V tomto článku ale nejspíše většinu z vás bohužel zklamu, protože stejně jako počet najetých kilometrů u vozidla je možné změnit kondici baterie, tedy procento, které se uživateli zobrazuje v Nastavení. Hned na začátek mohu říct, že se jedná opravdu o velmi podobné postupy – v obou případech totiž potřebujete speciální nástroj, které vám tyto změny umožní provést. Jakmile ho máte, tak už se nejedná o nic složitého a prakticky stačí naťukat číslo.

zmena-kondice-baterie-5 Původní stav baterie zmena-kondice-baterie-9 Zfalšovaný stav baterie programátorem

Baterie je totožná, stačí zkontrolovat sériové číslo.

Dá se říct, že kondici baterie dokáže jednoduše změnit prakticky každý opravář iPhonů, který tuto činnost bere vážně, a nikoliv amatérsky. Jak už jsem zmínil výše, tak k tomu potřebuje pouze speciální nástroj, v tomto případě programátor, který je k dispozici na internetu a může si jej koupit každý. Existuje několik výrobců těchto programátorů, nejznámější je však bezesporu QianLi, který nabízí obrovský sortiment nástrojů a dalšího příslušenství k opravě chytrých telefonů. Jakmile tento nástroj máte k dispozici, tak stačí, abyste k němu připojili baterii a provedli načtení dat. Následně se vám zobrazí kondice baterie, maximální kapacita nabití a počet cyklů baterie, společně s dalšími informacemi. S těmito údaji už si pak stačí pouze pohrát a rázem tak můžete mít z baterie, která měla kondici 70 %, „zbrusu novou“ baterii s kondicí 100 %, viz obrázky v galerii.

Reálnou kondici poznáte až po týdnech používání

Zkušený opravář celý výše uvedený postup zvládne provést do desíti minut, což je svým způsobem až strašidelné. Pokud si myslíte, že se v baterii ukládá nějaká forma historie, ve které by šly provedené změny vidět, tak vás bohužel opět zklamu. Jakmile takto upravenou baterii opět vložíte do iPhonu a kondici baterie si v Nastavení otevřete, tak se vám zobrazí procenta, která byla nastavena skrze programátor. Postupným využíváním si každopádně baterie začne uvědomovat, že nastavené hodnoty neodpovídají, a tak relativně rychle začnou procenta kondice baterie padat. Toho si však uživatel všimne až během několika dnů používání iPhonu, což je ve většině případech jednoduše pozdě a už se s vámi nikdo nebude bavit, tedy pokud nemáte záruku.

Původně jsem přemýšlel o tom, zdali mám vůbec tento článek psát – upřímně totiž nestojím o to, aby se tato s prominutím „sviňárna“ šířila dál mezi další a další podvodníky. Zjistil jsem však, že už se jedná o opravdu profláknutou věc. Kromě toho, že jsem se s takovými případy setkal osobně, tak nám dokonce psalo i několik z vás, našich věrných čtenářů, že jste se ocitli ve stejných situacích. Vzhledem k cenám baterií mi přijde absurdní, že má někdo potřebu takovýmto způsobem baterie falšovat – reálně vychází baterie při velkoobchodních cenách jen na pár stovek korun. Žijeme však v době, kdy by si většina jedinců nechala pro pár stovek koleno vrtat a raději tak přeprogramují starou baterii, než aby využili úplně novou.

Jak tedy dobře koupit použitý iPhone?

A jak se proti tomuto nekalému jednání bránit? Existují prakticky dva způsoby. Prvním je, že posoudíte všeobecný stav iPhonu, tedy jak je poškrábaný a dotlučený, zároveň berte v potaz i jeho stáří. Pokud například budete kupovat iPhone 8 a všimnete si kondice baterie 100 %, popřípadě jiné podobně vysoké hodnoty, tak se prodejce zeptejte, zdali byla baterie vyměněná a snažte se případnou lež prokouknout. Druhým způsobem pak je, abyste použité iPhony nakupovali v ověřených internetových obchodech, které vám poskytnou záruku, třeba v Mobil Pohotovosti apod. Tento článek rozhodně nevznikl za účelem propagace našeho partnera, naopak jsem chtěl naše čtenáře primárně upozornit, že je falšování stavu baterie použitých iPhonů naprosto běžnou věcí, se kterou se setkáte hlavně na inzertních portálech a v neověřených internetových obchodech.

