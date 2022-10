5 tipů, jak se starat o baterii nového iPhone 14 (Pro)

Pořídili jste si nejnovější iPhone 14 (Pro), jelikož provádíte výměnu jablečného telefonu každý rok, popřípadě co dva roky? Pokud jste si odpověděli kladně, tak je pro vás v tomto případě zajisté důležité, abyste při prodeji měli co možná nejlepší kondici baterie. Podle toho, jak iPhone používáte, se může během dvou let kondice baterie diametrálně lišit. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů, jak se starat o baterii nového iPhonu 14 (Pro), ale i jiných jablečných telefonů, tak, aby vám vydržela co možná nejdéle. Mohlo by vás zajímat 5 aplikací, se kterými využijete fotoaparát iPhone 14 Pro (Max) na maximum iPhone 14 / Pro Pavel Jelič 4. 10. 2022

Vyhněte se vysokým teplotám Naprostým zabijákem baterií je nadměrné teplo, potažmo využívání mimo doporučené teploty. Chcete-li tedy zajistit, aby baterie dlouhodobě vydržela, tak je důležité udělat vše pro to, abyste se vysokým teplotám vyhnuli. To znamená, že byste například neměli hrát hry při nabíjení, neměli byste iPhone nabíjet na slunci, a dokonce byste z důvodu chlazení neměli využívat ani bůhvíjak hrubé obaly. Optimální teplotní zóna pro baterie nejen iPhonu, ale i iPodu a Apple Watch je od 0 do 35 °C, takže pro zachování nejlepší kondice jablečný telefon držte v tomto rozmezí.

Využívejte klasický adaptér Již po dobu několika let můžeme iPhone nabíjet s využitím rychlonabíjecích adaptérů. Díky nim je možné jablečný telefon nabít z nuly na 50 % již za pouhých 30 minut, což se v některých situacích může hodit. Avšak vzhledem k tomu, že je při rychlonabíjení využíván vyšší výkon, tak dochází také k nadměrnému zahřívání, což může mít z dlouhodobého hlediska negativní vliv na kondici baterie. Pokud to tedy není vyloženě nutné, tak k nabíjení využívejte klasický 5W adaptér. Hodně uživatelů má pak ve zvyku iPhone nabíjet v noci, a to takovým způsobem, že jej hodí pod polštář – v takovém případě se zařízení zahřeje i při využití klasického adaptéru, jelikož se nemůže efektivně chladit.

Příslušenství s certifikací Pokud si chcete k iPhonu pořídit nabíjecí příslušenství, tedy kabel a adaptér, tak byste pokaždé měli sáhnout buď po originálním řešení, anebo po příslušenství s certifikací MFi (Made for iPhone). V případě, že budete využívat příslušenství bez certifikace, tak riskujete hned několik věcí. Primárně může příslušenství bez certifikace způsobit zrychlený pokles kondice baterie, objevily se však už i případy, kdy se například iPhone s adaptérem špatně „domluvili", což způsobilo následný požár. Co se týče originálního příslušenství, tak je samozřejmě dražší, alternativní kabely a adaptéry s certifikací MFi však již nyní pořídíte levně a prakticky nemá ani smysl koukat po příslušenství bez certifikace, jelikož se nevyplatí.

Optimalizované nabíjení Dalším tipem pro prodloužení životnosti baterie je, aby se její nabití pohybovalo co nejvíce v rozmezí od 20 do 80 % – právě v tomto rozmezí je baterii nejlépe. Cokoliv mimo tohle rozmezí není špatné, je ale důležité zmínit, že pokud budete baterii často a dlouhodobě držet pod 20 % nabití, potažmo nad 80 %, tak to s největší pravděpodobností bude mít negativní vliv na kondici baterie. Dobrou zprávou však je, že přímo v iOS najdete funkci Optimalizované nabíjení, která dokáže při splnění podmínek nabíjení na 80 % automaticky zarazit a tím tak prodloužit její životnost. Pro aktivaci stačí, abyste přešli do Nastavení → Baterie → Kondice baterie, kde přepínačem aktivujte Optimalizované nabíjení. Fotogalerie optimalizovane_nabijeni_Baterie_ios13_1 optimalizovane_nabijeni_Baterie_ios13_2 optimalizovane_nabijeni_Baterie_ios13_5 Optimalizované nabíjení baterie 1 Vstoupit do galerie