Nejnovější jablečné telefony představil Apple již před několika týdny. Celou tu dobu se na našem magazínu iPhonům 14 (Pro) věnujeme, abyste o nich věděli naprosto všechno do nejmenšího detailu. Co se týče vlajkových lodí v podobě iPhonů 14 Pro (Max), tak ty přichází mimo jiné s velkým vylepšením fotoaparátu, což potěší naprosto všechny fotografy. Někteří ale mohou namítat, že nativní aplikace Fotoaparát jednoduše není dostatečná pro využití potenciálu fotoaparátu nových iPhonů. V tomto článku se tak podíváme na 5 aplikací, se kterými využijete fotoaparát iPhone 14 Pro (Max) na maximum.

Halide Mark II

První a zároveň nejvíce využívanou aplikací pro využití fotoaparátu vašeho iPhonu na maximum je rozhodně Halide Mark II. V případě, že si tuto aplikaci stáhnete, tak se ocitnete v rozhraní, které je určené především pro profesionální fotografy, kteří už jednoduše ví, co a jak. Halide Mark II nabízí nespočet všemožných funkcí pro ovládání a přizpůsobení, například zobrazení histogramů, zcela ruční nastavení expozice až na 15 sekund, focení do ProRAW formátu a apod. Zmínit lze také speciální makro režim, který je sice k dispozici oficiálně jen na iPhone 13 Pro (Max) a novější, avšak díky Halide Mark II ho využijete klidně i na iPhonu 8. Stejné je to s portréty, které díky Halide Mark II vytvoříte i na starších zařízeních v podobě modelů SE či XR. Aplikace je na týden zdarma, následně si musíte zaplatit předplatné.

Halide Mark II stáhnete pomocí tohoto odkazu