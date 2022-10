6 tipů pro maximalizaci výdrže baterie iPhonu 14 Pro (Max)

Nejnovější iPhony 14 Pro (Max) přichází s velkým počtem novinek a jednou z nich je také always-on displej. Jak jistě víte, tak díky této technologie zůstává displej zapnutý i po uzamčení jablečného telefonu a zobrazuje základní informace společně se ztmavenou tapetou. O provoz se stará Display Engine, který je součástí čipu A16 Bionic, a který má zajistit nízkou spotřebu. Tak jako tak ale výdrž baterie maximalizujete jeho vypnutím. To provedete v Nastavení → Zobrazení a jas, kde deaktivujte Vždy zapnuto.

Omezení obnovovací frekvence

Pokud vlastníte iPhone 13 Pro (Max) nebo iPhone 14 Pro (Max), tak váš displej podporuje technologii ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvenci od 10 Hz do 120 Hz. Platí, že na čím větší obnovovací frekvenci displej pracuje, tak tím větší má spotřebu baterie. Klasický displej iPhonu má obnovovací frekvenci 60 Hz a uživatelé doposud funkci ProMotion nemohli vypnout. To se však nyní mění a displeje loňských i letošních vlajkových lodí je konečně možné omezit na 60 Hz a šetřit baterii. Stačí, abyste přešli do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb, kde zapněte možnost Omezit snímkovou frekvenci.