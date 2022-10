6 hlavních rozdílů mezi iPhone 13 a 14 aneb proč se „čtrnáctka“ nevyplatí kupovat

Před několika týdny Apple představil a následně vydal čtveřici nových iPhonů – konkrétně se jedná o modely 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max. Největší pozornost zcela zaslouženě strhly modely s označením Pro, které přichází s řadou hned na první pohled viditelných novinek. Oproti tomu, klasické „čtrnáctky“ jsou prodejně spíše zklamáním a ve skutečnosti se ani není čemu divit. Mnoho jablíčkářů tvrdí, že oproti předchozí generaci nepřináší žádné změny, což se na první dobrou může zdát jako pravda, avšak Apple by si rozhodně nemohl dovolit představit dva naprosto totožné telefony. V tomto článku se tak podíváme na 6 věcí, ve kterých se liší iPhone 14 od iPhonu 13, aby v tom konečně bylo jasno. Hned na úvod nicméně dodáme, že se jedná spíš o drobnosti, které jen potvrzují to, že se iPhony 14 zkrátka nevyplatí kupovat a je logičtější sáhnout po modelech 13 Pro či 13.

Z hlediska fotosoustavy byste mezi iPhony 14 a 13 hledali na pohled rozdíly marně. I přesto je nutné zmínit, že nejsou úplně totožné. Hlavní fotoaparát iPhonu 14 má clonu f/1.5, zatímco iPhone 13 má clonové číslo f/1.6. Kromě toho mohou uživatelé u čtrnáctek využívat naplno Photonic Engine, což je speciální součást čipu, která se stará o vylepšení pořízených snímků. Mimo to zvládají iPhony 14 natáčení videa ve filmařském režimu v rozlišení 4K HDR při 30 FPS, zatímco u iPhonů 13 to bylo jen 1080p při 30 FPS. Zároveň je možné u „čtrnáctek“ využít akční režim a kromě toho nabízí ještě lepší přisvětlovací LED.

I když se to opět na první dobrou nemusí zdát, tak relativně velkou proměnou si u iPhonů 14 prošel také přední fotoaparát. Jedná se stále o klasický TrueDepth fotoaparát s rozlišením 12 MP, první změnou je však clonové číslo, které je u iPhonů 14 f/1.9, zatímco u „třináctek“ f/2.2. I u tohoto fotoaparátu pak iPhony 14 využívají Photonic Engine pro vylepšení snímků a zároveň na nich můžete točit ve filmařském režimu v rozlišení 4K HDR při 30 FPS, namísto 1080p při 30 FPS u iPhonů 13. Největší změnou je však to, že přední fotoaparát „čtrnáctek“ přichází jako vůbec první s automatickým ostřením, takže bude možné selfie fotit ještě o mnoho lépe. Prakticky se tak dá říct, že přední fotoaparát iPhonů 14 se stal lepším, než zadní fotoaparát mnohé konkurence.

Výdrž baterie

iPhony 14 si oproti předchozí generaci polepšili také z hlediska výdrže baterie. Co se týče srovnání iPhonu 14 a iPhonu 13, tak při přehrávání videa se uživatelé dostanou až na 20 hodin, respektive 19 hodin, při streamování videa pak na 16 hodin, respektive 15 hodin, a při přehrávání zvuku na až 80 hodin, respektive 75 hodin. iPhone 14 Plus pak srovnávat s předchozí generací nemůžeme, jelikož varianta Plus u loňského modelu neexistovala – namísto ní byl model mini. Jen tak pro zajímavost ale nabízí iPhone 14 Plus výdrž až 26 hodin při přehrávání videa, až 20 hodin při streamování videa a až 100 hodin při přehrávání zvuku.