5 funkcí, které prozatím nejsou k dispozici v iOS 16

Operační systém iOS 16 byl pro veřejnost vydán před několika týdny. Bohužel, letos se uživatelé museli smířit s relativně velkými porodními bolestmi v podobě všemožných chyb a bugů, které se však Apple samozřejmě snaží co nejrychleji opravit. Mimo to si někteří z vás dost možná všimli, že v iOS 16 nejsou k dispozici všechny funkce, které Apple představil na letošní vývojářské konferenci. To je způsobeno tím, že je prozatím kalifornský gigant nestihl připravit, a tak se jednoduše dočkaly odkladu. U některých funkcí jsme to věděli hned, u jiných se na to přišlo až s vydáním iOS 16 pro veřejnost. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 funkcí, které prozatím chybí v iOS 16.