5 nejčastějších problémů v iOS 16 a jak je vyřešit

Asi nejznámějším a nejrozšířenějším problémem (nejen) po aktualizaci na iOS 16 je zasekávání klávesnice. To se konkrétně projevuje tak, že něco na klávesnici píšete, ta však na několik sekund přestane reagovat a následně, jakmile dojde ke vzpamatování, tak se automaticky dopíšou veškeré znaky, na které jste klepnuli. Pro vyřešení tohoto problému stačí resetovat slovník klávesnice, což uděláte v Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Resetovat → Obnovit slovník klávesnice.

Nedostatek místa v úložišti

Osobně jsem se již několikrát v iOS 16 setkal s tím, že jsem nebyl schopný jej aktualizovat, protože jsem údajně neměl dostatek místa v úložišti. To by nebylo nic neobvyklého, problém je ale v tom, že jsem dostatek místa v úložišti reálně měl. Nezbylo mi tak nic jiného, než provést odstranění některých souborů a aplikací. Nakonec se opět potvrdilo to, že v úložišti musí být dvojnásobek volného místa, než je udávaná velikost aktualizace. V mém případě měla aktualizace například 4 GB a v úložišti muselo být k dispozici alespoň 8 GB, aby došlo ke stažení a instalaci. Bohužel v tomhle případně žádný trik neexistuje a jednoduše musíte úložiště různými způsoby uvolnit. Níže proto přikládám článek s tipy, které vám pomohou.