5 zbrusu nových Apple produktů, kterých bychom se měli dočkat v roce 2023

Apple neustále posouvá hranice a každý rok přichází s náloží neuvěřitelných produktů, o kterých se nám ještě pár let dozadu snad ani nesnilo. Je až neuvěřitelné, jakým způsobem dokáže kalifornský gigant meziročně své produkty posunout, především tedy co se týče výkonu, ale samozřejmě také ostatních záležitostí. Rok 2022 se nám pomalu blíží ke konci a dočkali jsme se v něm představení mnoha skvělých produktů – a několik jich ještě téměř stoprocentně bude. V tomto článku se však společně podíváme na 5 nových Apple produktů, na které už se můžeme nyní těšit v dalším roce.

Mac Pro s Apple Silicon Asi nejvíce, minimálně z hlediska jablečných počítačů, se v posledních měsících mluví o příchodu Macu Pro s Apple Silicon. Současný Mac Pro je totiž posledním Macem v nabídce, který stále nelze osadit čipy přímo od Applu. To, že nový Mac Pro přijde, nám prozradila samotná jablečná společnost, a to při představení Macu Studio letos v březnu, kdy uvedla, že tento stroj není jeho náhražkou, a že se ho dočkáme co nevidět. Počítalo se s tím, že nový Mac Pro přijde ještě letos, to je ale nejspíše vyloučeno. Těšit se každopádně můžeme na nejvíce nabušený počítač v historii Applu, který by měl v základu přijít s čipem M2 Ultra s 20 jádry CPU, 64 jádry GPU a 64 GB či 128 GB paměti. V nabídce by měl být však také s čipem M2 Extreme, což by měly být spojené dva čipy M2 Ultra, což představuje čtyři čipy M2 Max. To znamená, že by měl nabídnout 40 jader CPU, 128 jader GPU a minimálně 128 GB nebo 256 GB paměti.

15″ MacBook Air Kromě nového Macu Pro se již delší dobu mluví také o příchodu 15″ MacBooku Air. Předpokládali jsme, že bychom se většího Airu mohli dočkat společně s jeho redesignem, který přišel před nedávnem, bohužel k tomu ale nedošlo. To ale rozhodně neznamená, že v budoucnu by 15″ Air nemohl přijít – ba naopak na to poukazují všemožné úniky. Rozhodně by to dávalo smysl, jelikož někteří uživatelé nepotřebují vysoký výkon, ale na druhou stranu se jim prostě hodí větší obrazovka. Aktuálně tito jablíčkáři mohou sáhnout pouze po 16″ MacBooku Pro, což je však stroj s výkonem na rozdávání a vysokou cenovkou. Z hlediska specifikací se případný 15″ Air od toho 13″ nijak lišit nebude, tedy samozřejmě kromě úhlopříčky displeje a velikosti baterie.

Větší iMac s M3 Pokud byste se rozhodli pro koupi iMacu, tak aktuálně můžete sáhnout po jeho prvotní verzi s čipem Apple Silicon M1. V rodině iMacu tedy aktuálně jablíčkáři moc na výběr nemají, což je rozhodně škoda. V roce 2023 bychom se však měli dočkat nového iMacu, a to rovnou s čipem M3. Vzhledem k malému výběru se navíc hodně mluví také o návratu vymodleného iMacu Pro, který by mohl být v nabídce po boku s klasickým iMacem. Co se však týče nějakých dalších specifikací, tak ty se různí. Jasné je však to, že by měl být samozřejmě výkonnější, hlavně ale větší, nejspíše s úhlopříčkou okolo 32″. Zároveň by vzhledem k určení profesionálům měl být černý, stejně jako původní iMac Pro. Tak snad se dočkáme a uživatelé se nebudou muset spoléhat na dvojici v podobě Macu Pro a Studio Display.

Apple Headset Vypadalo to, že se chystaného headsetu pro virtuální a rozšířenou realitu od Applu dočkáme ještě letos, bohužel k tomu ale nejspíše nedojde a budeme si muset počkat na další rok. Spekulace ohledně tohoto headsetu se objevují po vlnách, tedy v jednu dobu jich je hned několik, a poté je zase delší dobu ticho. Víme, že chystaný headset by se měl nejspíše jmenovat Reality Pro a snad by mu měl Apple věnovat samostatnou konferenci, která by se měla konat již hned na začátku roku, nejspíše v lednu. Jablečný headset by měl disponoval micro-OLED displejem, jehož dodavateli budou Sony a LG Display. Díky tomu bude možné dosáhnout nízké spotřeby a hlavně štíhlého designu. Nebudou ani chybět rovnou tři 3D senzory od LG Innotek a kamera střední třídy od čínského dodavatele.