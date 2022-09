5 funkcí z iOS 16, které nejsou k dispozici na starší iPhony

Zjištění možností v aplikacích přes Siri

Hlasová asistentka Siri je nedílnou součástí životů mnohých z nás, jelikož dokáže výrazně zjednodušit každodenní fungování. Oproti konkurenčním asistentům je však Siri lehce pozadu, byť se ji Apple snaží neustále vylepšovat. V novém systému iOS 16 je pro Siri k dispozici nová funkce, kdy se jí můžete zeptat na to, s čím vám v jednotlivých aplikacích dokáže pomoci. Stačí, abyste využili příkaz „Hey Siri, what can I do here“, který stačí pronést v aplikaci, popřípadě můžete říct „Hey Siri, what can I do with [aplikace]“. I tato funkce je však k dispozici jen na iPhone XS a novější.