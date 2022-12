5 tipů pro prodloužení výdrže baterie iPhone v iOS 16.2

Apple před několika dny vydal očekávanou aktualizaci operačního systému iOS, a to v podobě verze s označením 16.2. Většina jablíčkářů si poslední veřejné verze iOS velmi pochvaluje, a to včetně té nedávno vydané. I přesto se ale vždycky najde hrstka uživatelů, kteří se po aktualizaci dostanou do nějakých problémů. Nejčastěji dochází k tomu, že iPhone jednoduše nevydrží tak dlouho na jedno nabití, a pokud s tímto problémem zápasíte, tak v tomto článku najdete 10 tipů, jak výdrž baterie v iOS 16.2 prodloužit. 5 tipů najdete přímo zde, dalších 5 pak na našem sesterském magazínu, viz odkaz níže.

5 dalších tipů pro prodloužení výdrže baterie v iOS 16.2 najdete zde