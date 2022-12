5 slibů poslední doby, které Apple porušil nebo nedodržel

Jakkoliv se Apple může na první pohled zdát jako dokonalá společnost, tak věřte, že má rozhodně své chyby. Pořád se totiž jedná o společnost řízenou lidmi, kteří zkrátka nikdy nebudou bezchybní. V posledních letech jsme pak dokonce byli svědky pronesení hned několika různých slibů, a to především v rámci konferencí. Zatímco některé z těchto slibů Apple zvládl dodržet, tak existuje hned několik dalších, u kterých bohužel došlo k porušení či zkrátka nedodržení. Pojďme se společně v tomto článku na 5 porušených slibů poslední doby podívat.

Asi největším slibem, který utkvěl v paměti mnohých jablíčkářů, je kompletní přechod všech Maců na vlastní čipy Apple Silicon. Konkrétně bylo v roce 2020 uvedeno, že veškeré jablečné počítače v nabídce budou do dvou let běžet právě na čipech M-series. Dva roky každopádně uběhly jako voda a i přesto, že většina Maců už skutečně čip Apple Silicon má, tak jsou v nabídce stále zařízení s procesory Intel. Prvním tímto zařízením je Mac mini, který je nabízen s procesorem Intel po boku verze s Apple Silicon, druhým zařízením je pak vrcholný Mac Pro, který lze stále zakoupit pouze v konfiguraci s procesory Intel.

Již po dobu několika dlouhých měsíců se mluví o tom, že by měla jablečná společnost přijít s novou službou v podobě Apple Music Classical. Tato služba má všem milovníkům klasické, potažmo vážné hudby, zjednodušit její poslech. Vůbec poprvé se o příchodu nové služby začalo mluvit v srpnu roku 2021, kdy Apple odkoupil aplikaci Primephonic, která byla v té době využívána pro streamování a poslech vážné hudby. Následně uvedl, že má v plánu svou vlastní aplikaci pro poslech vážné hudby vypustit pro veřejnost již na začátku roku 2022, což ale, jak už víte, nevyšlo. Nyní už je konec roku 2022 a aplikace Apple Music Classical tady stále není. Předpokládalo se, že se dočkáme po boku AirPods Pro druhé generace, bohužel ale ani tehdy k představení nedošlo. Tak doufejme, že na začátku roku 2023 už to Applu vyjde.

Pokud se v jablečném světě nacházíte už delší dobu, tak si jistě pamatujete na představení bezdrátové nabíječky AirPower. K jejímu představení došlo v roce 2017 s tím, že do prodeje se měla dostat o rok později. Stejně jako ostatní bezdrátové nabíječky měla sloužit pro nabíjení zařízení a příslušenství, v té době nejnovějšího iPhonu X a 8 či AirPods apod. Nemělo se ale jednat o obyčejnou bezdrátovou nabíječku – Apple chtěl totiž dosáhnout toho, aby bylo jedno, kam nabíjené zařízení nebo příslušenství na AirPower položíte. Příchod AirPower se však postupně odkládal a odkládat, až nakonec Apple vydal prohlášení o tom, že musel vývoj této jedinečné bezdrátové nabíječky ukončit, jelikož zkrátka přecenil své cíle a nebylo možné ji zhotovit.

Příchod Macu Pro

Již na jedné z předchozích stránek jsem zmínil, že v současné době chybí ke kompletnímu přechodu jablečných počítač na čipy Apple Silicon představit pouze Mac Pro. Většina z vás si jistě před pár měsíci pamatuje na představení Macu Studio, o kterém si hodně jablíčkářů myslelo, že má Mac Pro nějakým způsobem nahradit. To však popřel ihned samotný Apple na představující konferenci, přičemž uvedl, že nabušená verze Macu Pro s čipem Apple Silicon přijde již brzy. Je samozřejmě otázkou, co pro Apple termín „brzy“ znamená, každopádně Mac Studio byl představen již v březnu, tedy před třičtvrtě rokem. Je možné, že chtěla jablečná společnost slib v podobě kompletního přechodu na Apple Silicon skutečně splnit, nakonec se jí to ale vzhledem k okolnostem prostě nepovedlo.