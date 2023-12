5 nejlepších aplikací pro CarPlay

CarPlay je věc, kterou už dlouhé roky používám každý den a i když aplikací, které jej podporují a umí něco užitečného, není mnoho, pár se jich přesto najde a jsou opravdu zajímavé. Pojďte se na ně podívat a věřím, že některé z nich se vám třeba také zalíbí, navíc všechny až na jednu jsou k dispozici zcela zdarma.

OnTheWay

Pro mě osobně nejlepší aplikace, kterou mám v CarPlay. Pokud cestujete dál než do obchodu a zpátky, je to doslova nutnost. Často jezdíme s kamarády do alpských průsmyků, kde vás může za jeden den potkat hned čtvero ročních období. Abyste se mohli vyhnout kroupám nebo nějakým extrémním dešťum, případně se zadokolkou na semi slikách sněhu, pak je tu OnTheWay. Jednoduše vyberete místo, odkud vyjedete a místo, kam jedete a aplikace vám automaticky ukáže předpověď počasí po vaší trase a to podle toho, v kolik hodin na daném místě budete podle aktuální dopravní situace a podle rychlostních limitů. Pokud tedy například jedete z Bratislavy do Milána, aplikace vám ukáže, že pokud vyjedete nyní, budete okolo 14:00 u Benátek, kde má být tou dobou krupobití a nabídne vám alternativní trasu s lepším počasím nebo vám doporučí čas odjezdu, kdy se problémům vyhnete. Jedinou nevýhodou je, že aplikace stojí buď 85€ doživotně a nebo 5€ měsíčně, ovšem za to, že vám auto nezničí kroupy to rozhodně stojí. Podrobně jsem se aplikaci věnoval v samostatném článku OnTheWay: skvělá aplikace, díky které se na cestách vyhnete nepřízni počasí

HÄSTENS Restore

V jednom ze svých vozů mám režim osvěžení a musím říct, že při dlouhých cestách přes celou Evropu jej velmi rád používám. Režim sice kromě zvuku také sníží teplotu klimatizace, změní osvícení interiéru, odvětrávání sedadel a masáže a zkrátka udělá vše pro to, aby vás probral. Největší vliv však má stejně klimatizace a hudba a proto když se budete v autě cítit unavení a nemáte možnost zastavit, zkuste aplikaci Hastens Restore. Ta nabízí řadu playlistů, včetně těch, které vás nakopnou a nedovolí vám přestat být pozorní. Pokud tedy příště budete cítit, že ztrácíte pozornost, snižte si teplotu klimatizace krátkodobě klidně na 18 stupňů a pusťte hudbu z Hastens Restore. Stačí pár desítek vteřin nebo minut a budete se cítit mnohem lépe. Na aplikaci Hastens Restore jsme se podrobně podívali v článku HÄSTENS Restore: Aplikace, která vám pomůže nejen s usínáním.

Roads by Porsche

Blázni jako já sedí při dlouhých zimních večerech nad knihami typu Escapes nebo Wanderlust Alps a vybírají cesty, na které se na jaře vypraví a právě nám se Porsche rozhodlo usnadnit život. Aplikace Roads totiž, jak již název napovídá, vytváří komunitu, která miluje projížďky. Roads vám na základě vašich preferencí ukáží trasy ostatních uživatelů, které vás provedou po těch nejzajímavějších silnicích ve vašem okolí. Pokud pak vyrážíte na víkend nebo na delší dobu, nemusíte se omezovat pouze na své okolí, k dispozici jsou i vyjíždy dlouhé stovky až tisíce kilometrů napříč celou Evropou. Trasy přidává do aplikace jak samo Porsche, které jich aktuálně nabízí přes 1200, tak sami uživatelé a tak ať už bydlíte kdekoli a stáhnete si aplikaci, nějaké ty trasy byste měli již nyní objevit. Podrobně jsme se na Roads by Porsche podívali v článku Roads by Porsche: Pokud milujete auta, musíte ji mít ve svém iPhone!

Google Maps

Přiznám se, že pokud se opravdu potřebuji orentovat někde, kde jsme nikdy v životě nebyl, pak používám vestavěnou navigaci od BMW nebo Bentley a nechávám si vše promítat na Head-Up, což je mnohem pohodlnější, než koukat kamkoli na displej. Na druhou stranu, když něco nehledám a chci jen tak koukat občas na středový panel na satelitní snímky, pak jsou Google Maps to pravé ořechové. Nepoužívám je ani tak jako navigaci, to spíš jen v momentech, kdy jedu na nějaké místo typu restaurace, obchod a tak podobně, ale spíš jako součást interiéru. Vím, že Audi nebo Porsche mají satelitní mapy, ale například BMW je má až od poměrně velkého oddálení obrazu a tak mi zkrátka Google Maps vyhovují víc. Pokud vám naopak nevadí mít mapy bez satelitních snímků, ale za to integrované do Head-up displeje a také do virtuálního kokpitu, pak vyzkoušejte Apple Maps, ty to totiž umí.

Spotify

Nemohu si pomoci, ale Spotify vypadá v autě zkrátka mnohem líp než Apple Music. Ovládání je téměř stejné, ovšem náhledy alb, která zrovna přehráváte a jenž zabarví zbytek displeje do barevné škály, která vychází z coveru vypadají zkrátka perfektně. Hudba je věc, která mi v autě nemůže chybět, ať už jedu kamkoli a Spotify nabízí intuitivní řešení, jak se dostat k oblíbené hudbě, navíc neumožňuje vyhledávání, což upřímně pokládám za plus, protože se při jízdě co nejméně rozptylujete. Snaží se místo vyhledávání nabídnout vše, na co máte náladu bez toho, aniž byste museli něco zdlouhavě psát na virtuální klávesnici nebo přes iDrive. Za mě je tedy na hudbu v autě jednoznačnou vollbou Spotify.